  • Megjelenítés
Kimondta Donald Trump: vége a háborúnak, új korszak nyílik
Globál

Kimondta Donald Trump: vége a háborúnak, új korszak nyílik

MTI
A háborúnak "vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn az izraeli parlamentben (kneszet) elmondott beszédében.

Az elnök - aki néhány órás látogatást tett Izraelben - beszéde elején a béke fontosságáról szólt. "Ma az égbolt nyugodt, a fegyverek elhallgattak, a szirénák némák, és a nap egy olyan Szentföld fölött kel fel, amely végre békében él" - mondta, megemlékezett a Gázai övezeti palesztin fogságból hétfőn hazatért húsz túszról, és kifejezte reményét, hogy "a régió örök békében fog élni."

"Ez nemcsak a háború vége" - mondta -, "hanem a terror és halál korszakának a vége és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete". Donald Trump ígéretet tett arra, hogy ez az "egyetértés kora" lesz Izrael és a térség országai számára. "Ez a történelem új hajnalának kezdete a Közel-Keleten" - hangsúlyozta.

Ezután köszönetet mondott, és méltatta több közeli munkatársát a túszalku és a tűzszünet eléréséért tett erőfeszítésükért. Hosszan dicsérte Steve Witkoff különmegbízotta tárgyalási tehetségét és emberségét, akit "olyan Henry Kissingernek" nevezett, "aki nem szivárogtat."

Veje, Jared Kushner érdemeit is megemlítette, akit az Ábrahám-egyezmények "építészének" nevezett. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a "bátorságát és hazaszeretetét" idézte fel, s hangsúlyozta, hogy "az ő partnersége tette lehetővé ezt a napot".

Trump külön dicsérte a kneszetben szintén jelen lévő külügyminiszterét és nemzetbiztonsági tanácsadóját, Marco Rubiót és védelmi miniszterét, Pete Hegsethet.

Nyolc háborút zártunk le nyolc hónap alatt

- tette hozzá, köztük a gázai háborút.

A kneszet tagjai állva tapsolták meg a megemlített politikusokat és üzletembereket.

Az amerikai elnök felidézte, hogy a konfliktus a sátoros ünnepet lezáró szimhat tóra ünnepen tört ki. Ez volt

az egyik leggonoszabb és legborzalmasabb vérengzés, amit a világ valaha látott - a zsidók elleni legsúlyosabb mészárlás a holokauszt óta

- emlékeztetett.

Donald Trump a Hamász palesztinterrorszervezet kegyetlensége nyomán hangsúlyozta, hogy Amerika csatlakozik Izraelhez a fogadalmakban: "soha nem felejtjük el", és "soha többé".

A gázai háború után Trump szerint "felragyog a hajnal egy átalakult régió felett, és hirtelen elérhető közelségbe kerül egy gyönyörű, sokkal fényesebb jövő. Ez most egy rendkívül izgalmas időszak Izrael számára."

"Olyan jó érzés kimondani, hogy a túszok hazatértek" - mondta az amerikai elnök, és kifejtette, hogy "a személyisége arról szól, hogy megállítsa a háborúkat - és úgy tűnik, ez működik".

Ha azonban Amerika mégis háborúba menne, "úgy fogjuk megnyerni, ahogy senki sem nyert háborút korábban. Nem leszünk politikailag korrektek" -tette hozzá. "Béke az erő által - erről szól az egész" - mondta, megismételve Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban elhangzott szavait.

Trump köszönetet mond az arab és más muszlim országoknak is, amelyek nyomást gyakoroltak a Hamászra a túszok szabadon engedésének érdekében, és "hihetetlen izraeli diadalnak" nevezte, "hogy ennyi nemzet együttműködött a béke érdekében. Ezt a pillanatot úgy fogják emlegetni, mint amikor minden megváltozott" - mondta. "Ez lesz Izrael aranykora és a Közel-Kelet aranykora" - jósolta.

Donald Trump arra is felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy "kegyelmezzen meg" Netanjahu miniszterelnöknek, aki jelenleg bíróság előtt áll, mert csalással és hivatali visszaéléssel vádolják. Az amerikai elnök a vádak szerint Netanjahunak adott luxusajándékokra utalva hozzátette: "Kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?"

A kneszet plenáris ülésén Trump előtt felszólalva Netanjahu a térség békéjének lehetőségéről szólt, és méltatta az amerikai elnök szerepét annak megteremtésében. "Amikor mások gyengék voltak, te erős maradtál. Amikor mások féltek, te bátor voltál. Amikor mások elhagytak minket, te mellettünk álltál" - mondta Netanjahu.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi fordulat a háborúban: zökkenőmentesen indult a békülés, sikerülhet rendezni az évtizedes konfliktust?

Két év rabság után hazatérhet az Izraelből elrabolt magyar túsz

Megkezdte a túszok átadását a Hamász, egy magyar kettős állampolgár is van köztük

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna háború orosz-ukrán rakéta rakéta-sorozatvető front katonák tüzérség
Globál
Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility