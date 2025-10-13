Kimondták a tudósok: nagy a baj, közelebb a súlyos összeomlás, mint eddig hittük

A globális felmelegedés a vártnál gyorsabban lépi át a veszélyes határértékeket, a világ korallzátonyai már szinte visszafordíthatatlan pusztulásnak indultak, ami a tudósok szerint az első "billenési pont" az éghajlatváltozás által okozott ökoszisztéma-összeomlásban.

A 160 kutató által készített Globális Billenési Pontok jelentés figyelmeztetése, amely a tudományos áttöréseket összegzi a visszafordíthatatlan pontok meghatározására, néhány héttel a brazíliai Amazonas-esőerdő szélén tartandó idei COP30 klímacsúcs előtt jelent meg.

A jelentés szerint az Amazonas-esőerdő rendszere is összeomolhat, ha a globális átlaghőmérséklet mindössze 1,5 Celsius-fokkal emelkedik a jelenlegi erdőirtási ütem mellett, ami a korábbi becslésekhez képest alacsonyabb küszöbérték.

Szintén aggasztó a hőmérséklet további emelkedése esetén

Az Atlanti-óceán meridionális áramlási rendszerének (AMOC) lehetséges összeomlása, amely jelenleg biztosítja Észak-Európa enyhe teleit.

A változás most gyorsan zajlik, tragikus módon, az éghajlat és a bioszféra egyes részeiben

– nyilatkozta Tim Lenton környezettudós, a jelentés vezető szerzője az Exeteri Egyetemről.

Lenton pozitív jeleket is említett a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésével kapcsolatban. A megújuló energiaforrások például idén először termeltek több villamos energiát, mint a szén, az Ember nonprofit agytröszt adatai szerint.

A tudósok arra kérik a novemberi COP30 résztvevő országait, hogy dolgozzanak az éghajlatot melegítő szén-dioxid-kibocsátás csökkentésén. A szakembereket meglepte, milyen gyorsan zajlanak a változások a természetben. Az ENSZ és az EU tudományos ügynökségeinek adatai szerint a globális átlaghőmérséklet már 1,3-1,4 Celsius-fokkal emelkedett az iparosodás előtti átlag fölé.

Az elmúlt két év volt a Föld legmelegebb időszaka a feljegyzések kezdete óta. A tengeri hőhullámok a világ zátonyainak 84%-át kifehéredésig, néhány esetben pusztulásig stresszelték. A korallzátonyok a tengeri élővilág mintegy negyedének adnak otthont.

A korallok regenerálódásához a világnak drasztikusan fel kellene gyorsítania az éghajlatvédelmi intézkedéseket, hogy a hőmérséklet visszacsökkenjen az iparosodás előtti átlag feletti mindössze 1 Celsius-fokra, javasolják a tudósok.

A nemzeti szakpolitikák alapján a világ jelenleg ebben az évszázadban körülbelül

3,1 Celsius-fokos felmelegedés felé halad.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images