Lassan megszületik az egyezség: sorkatonaság jöhet Európa legerősebb országában
Elvi kompromisszum körvonalazódik Németországban: az Unió (CDU/CSU) és az SPD frakciói sorsolásalapú sorkötelezettségről állapodtak meg – értesült az RND.

A RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mindkét frakcióra hivatkozva arról számolt be, hogy a kötelező kérdőívet kitöltő fiatal férfiak közül sorsolással választanának ki rátermettnek tűnő jelölteket. Őket alkalmassági vizsgálatra és meghallgatásra hívnák be. Ha a német katonai szolgálatra nem jelentkeznének elegen önkéntesen,

a kisorsoltakat legalább hat hónapos sorkatonai szolgálatra köteleznék.

A tervek szerint Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter határozná meg, mikortól és milyen létszámban van szükség sorkötelesekre. Ezek a számok képeznék alapját a kötelező elemek esetleges alkalmazásának. A javaslat a dán modellből is merít, ahol szintén működik sorsolás: ott mindenkire kiterjed a sorkötelezettség, de végül csak nagyjából az ötödét hívják be a fiataloknak.

A sorsolás már a vizsgálatok megkezdése előtt szűkítené a kört. A koalíciós frakciók szerint ez mérsékelné a felmérések számát és az adminisztratív terheket, és kezelhetőbbé tenné az igazságossággal kapcsolatos bírálatokat is.

A kormány által jóváhagyott törvényjavaslat jelenleg csupán annyit rögzít, hogy a szövetségi kormány a Bundestag hozzájárulásával elrendelheti sorkötelesek behívását, ha "a védelempolitikai helyzet olyan gyors létszámnövelést tesz elengedhetetlenné, amely önkéntes alapon nem érhető el". További részletek nincsenek.

A CDU és a CSU ezt kevésnek tartja. Hónapok óta nagyobb kötelező érvényűséget és a kényszerelemek egyértelmű rögzítését követelik a benyújtott tervezetben, nem pedig bizonytalan feltételekhez kötött alkalmazásukat.

Az RND értesülései szerint a két frakció kedden tárgyal a kompromisszumról, szerdán tájékoztatnák a nyilvánosságot, csütörtökön pedig sor kerülne az első olvasatra a Bundestagban.

