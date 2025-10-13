Az Idel Realii nevű független orosz nyelvű hírportál vasárnapi riportja szerint az orosz toborzóirodák alkalmazottai arról számoltak be, hogy

a védelmi minisztériummal szerződést kötő személyek száma még a legmagasabb anyagi juttatásokat kínáló régiókban sem növekszik.

A források szerint már mindenki jelentkezett, aki pénzt akart keresni a háborúból.

A Hanti-Manysi Autonóm Körzet jelenleg a legmagasabb, 3,2 millió rubeles egyszeri belépési bónuszt kínálja, és a regionális kifizetések Oroszország-szerte átlagosan 500 000 rubellel emelkednek minden három-négy hónapban. A Szverdlovszki területen 2025 márciusában 3,1 millió rubelre emelt egyszeri kifizetés ígérete nem csábított nagy számban új jelentkezőket.

Két meg nem nevezett szibériai régió toborzóirodáinak alkalmazottai arról számoltak be, hogy az utóbbi időben csak rendkívül idős és krónikus betegségekben szenvedő jelentkezők írnak alá szerződést. Az Irkutszki terület északi részén található városból származó források szerint már hónapok óta problémák vannak a toborzással, és a jelentkezők főként a pénzügyi kifizetésekről és a szolgálattal járó kedvezményekről érdeklődnek. Ez jól mutatja, mennyire már csak a pénz motiválja az új jelentkezőket.

Egy irkutszki forrás szerint az orosz védelmi minisztérium olyan hirdetésekkel próbál embereket toborozni – különösen az augusztus 15-i amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt –, amelyek azt állítják, hogy a háború lezárása közeleg, ezért a jelentkezőknek

meg kell szerezniük a millióikat, mielőtt béke lesz.

A forrás megjegyezte, hogy a minisztérium félrevezeti az embereket azzal, hogy azt hirdeti, mennyit kereshetnek egy év alatt a harci övezetben, miközben az új rekrutákat gyakran nem a hátországba, hanem a frontvonalra küldik, ahol a várható élettartam gyakran kevesebb mint egy év.

Az ISW februárban úgy értékelte, hogy

a jövőbeli még nagyobb pénzügyi ösztönzők valószínűleg nem fogják drámaian növelni a toborzást,

mivel az orosz állampolgárok azon csoportjának nagy része, akiket az orosz állam által megengedhető szintű pénzügyi ösztönzők motiválnak, valószínűleg már önként jelentkezett a hadseregbe.

A növekvő pénzügyi ösztönzők és szociális juttatások arra utalnak, hogy a jelentkezési arányok csökkentek, és

Oroszországnak új ösztönzőket kellett találnia a toborzás fellendítésére.

Az ISW továbbra is úgy véli, hogy az orosz toborzás csökkenése, amennyiben Oroszország nem tudja pótolni a magas veszteségi rátákat, részben arra kényszerítheti Vlagyimir Putyin elnököt, hogy válasszon egy kényszerű tartalékos mozgósítás (amitől eddig vonakodott) vagy a háború befejezését célzó tárgyalások megkezdése között.

Címlapkép: A különleges katonai művelet, azaz az Ukrajna elleni orosz háború hőseinek újonnan leleplezett emlékműve, Mejram Bajmuhanov szobrászművész alkotása a Szentpétervár melletti Kudrovóban 2025. szeptember 15-én. MTI/EPA/Anatolij Malcev