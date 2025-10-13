Látványosan fogynak Putyin tartalékai: időseket és betegeket kénytelenek toborozni a hadseregbe

Az Idel Realii nevű független orosz nyelvű hírportál vasárnapi riportja szerint az orosz toborzóirodák alkalmazottai arról számoltak be, hogy
a védelmi minisztériummal szerződést kötő személyek száma még a legmagasabb anyagi juttatásokat kínáló régiókban sem növekszik.
A források szerint már mindenki jelentkezett, aki pénzt akart keresni a háborúból.
A Hanti-Manysi Autonóm Körzet jelenleg a legmagasabb, 3,2 millió rubeles egyszeri belépési bónuszt kínálja, és a regionális kifizetések Oroszország-szerte átlagosan 500 000 rubellel emelkednek minden három-négy hónapban. A Szverdlovszki területen 2025 márciusában 3,1 millió rubelre emelt egyszeri kifizetés ígérete nem csábított nagy számban új jelentkezőket.
Két meg nem nevezett szibériai régió toborzóirodáinak alkalmazottai arról számoltak be, hogy az utóbbi időben csak rendkívül idős és krónikus betegségekben szenvedő jelentkezők írnak alá szerződést. Az Irkutszki terület északi részén található városból származó források szerint már hónapok óta problémák vannak a toborzással, és a jelentkezők főként a pénzügyi kifizetésekről és a szolgálattal járó kedvezményekről érdeklődnek. Ez jól mutatja, mennyire már csak a pénz motiválja az új jelentkezőket.
Egy irkutszki forrás szerint az orosz védelmi minisztérium olyan hirdetésekkel próbál embereket toborozni – különösen az augusztus 15-i amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt –, amelyek azt állítják, hogy a háború lezárása közeleg, ezért a jelentkezőknek
meg kell szerezniük a millióikat, mielőtt béke lesz.
A forrás megjegyezte, hogy a minisztérium félrevezeti az embereket azzal, hogy azt hirdeti, mennyit kereshetnek egy év alatt a harci övezetben, miközben az új rekrutákat gyakran nem a hátországba, hanem a frontvonalra küldik, ahol a várható élettartam gyakran kevesebb mint egy év.
Az ISW februárban úgy értékelte, hogy
a jövőbeli még nagyobb pénzügyi ösztönzők valószínűleg nem fogják drámaian növelni a toborzást,
mivel az orosz állampolgárok azon csoportjának nagy része, akiket az orosz állam által megengedhető szintű pénzügyi ösztönzők motiválnak, valószínűleg már önként jelentkezett a hadseregbe.
A növekvő pénzügyi ösztönzők és szociális juttatások arra utalnak, hogy a jelentkezési arányok csökkentek, és
Oroszországnak új ösztönzőket kellett találnia a toborzás fellendítésére.
Az ISW továbbra is úgy véli, hogy az orosz toborzás csökkenése, amennyiben Oroszország nem tudja pótolni a magas veszteségi rátákat, részben arra kényszerítheti Vlagyimir Putyin elnököt, hogy válasszon egy kényszerű tartalékos mozgósítás (amitől eddig vonakodott) vagy a háború befejezését célzó tárgyalások megkezdése között.
Címlapkép: A különleges katonai művelet, azaz az Ukrajna elleni orosz háború hőseinek újonnan leleplezett emlékműve, Mejram Bajmuhanov szobrászművész alkotása a Szentpétervár melletti Kudrovóban 2025. szeptember 15-én. MTI/EPA/Anatolij Malcev
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire
Alaposan felforgatták a piacokat az amerikai elnök szavai.
Két év rabság után hazatérhet az Izraelből elrabolt magyar túsz
Omri Miránt elengedte a Hamász.
Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók
A balesetre ütik is a Xiaomi részvényeit.
Kétségbeesett orosz katona segélykiáltását fogta el az ukrán hírszerzés: ha ez igaz, nagy baj van
Lehallgatott telefonbeszélgetés vall az orosz hadsereg helyzetéről.
Itt van Orbán Viktor bejelentése: ezt emlegethetjük évtizedekig, beszállt az OTP is
Orbán Viktor bejelentette a gödöllői királyi kastély felújítását.
Megjött a figyelmeztetés: veszélyben vannak a magas osztalékok
Fordulat készülhet az olajiparban.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.