  • Megjelenítés
Nem várt helyről kapott pofont Amerika - Használhatatlan lenne a világ legmodernebb vadászgép-flottája?
Globál

Nem várt helyről kapott pofont Amerika - Használhatatlan lenne a világ legmodernebb vadászgép-flottája?

Portfolio
Az amerikai szenátorok felszólították Kenneth Wilsbach tábornokot, a légierő vezérkari főnökjelöltjét, hogy fordítsa meg az F–35A gyenge bevethetőségi mutatóit, és fékezze a növekvő fenntartási költségeket - írta a Defence One.

Az F–35A alacsony készültségi rátái és emelkedő üzemeltetési kiadásai sürgős beavatkozást igényelnek – ezt üzenték a szenátorok a légierő leendő vezérkari főnökének a csütörtöki meghallgatáson.

Az F–35 továbbra is a világ legmodernebb vadászgépe, de túl sok példány vesztegel a kifutókon. A készültségi ráták elmaradnak a Pentagon céljaitól – ezt itt, és világszerte is tudják

– mondta Roger Wicker, republikánus szenátor.

A légierő nem tudja érvényesíteni erejét, ha a legmodernebb vadászgépe nem képes felszállni.

- tette hozzá.

A bírálat Kenneth Wilsbach tábornokot célozta, akit múlt hónapban jelöltek a légierő legmagasabb rangú vezetőjének. A jelenlegi vezérkari főnök, David Allvin tábornok augusztusban - némileg váratlanul - jelentette be, hogy novemberben nyugdíjba vonul. Döntése összefügghetett a Kínára összpontosító, nagyszabású átszervezési programban játszott szerepével és a Pentagon megújult, hazai védelemre helyezett fókuszával.

A friss jelölthöz szegezett kérdések zöme a légierő műszaki gondjaira, főként az F–35 alkatrész- és karbantartási problémáira irányult.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (GAO) múlt hónapban kiadott jelentése szerint az F–35 gyártója, a Lockheed Martin rendszeresen késve és a szükséges fejlesztések nélkül adta át a gépeket. Egy tavalyi GAO-jelentés azt is megállapította, hogy 2019 és 2023 között a gépek bevethetőségi rátája 71 és 51 százalék között ingadozott, miközben a fenntartási költségek meredeken nőttek.

Jack Reed demokrata szenátor, a bizottság rangidős tagja figyelmeztette Wilsbachot: a jelenleg földön álló F–35-ösöket mielőbb "vissza kell vinni a levegőbe", mert ha a pilóták "egész nap csak szimulátorban ülnek", az rontja a harcképességet.

Mint ahogy a meghallgatáson elhangzott: az amerikai lopakodó vadászgépek legnagyobb problémája, hogy az alkatrészek hiánya miatt nem képesek felszállni, és így sem kiképzésre, sem bevetésre nem alkalmazhatóak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
nicolas-sarkozy-759421-bíróság-eljárás-elnök-francia-hatalom-kormányfő-öltöny-per-politikus
Globál
Történelmi tettet hajt végre a volt francia elnök, de erre a legkevésbé sem lehet büszke
Pénzcentrum
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility