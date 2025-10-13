Nem várt helyről kapott pofont Amerika - Használhatatlan lenne a világ legmodernebb vadászgép-flottája?

Az F–35A alacsony készültségi rátái és emelkedő üzemeltetési kiadásai sürgős beavatkozást igényelnek – ezt üzenték a szenátorok a légierő leendő vezérkari főnökének a csütörtöki meghallgatáson.
Az F–35 továbbra is a világ legmodernebb vadászgépe, de túl sok példány vesztegel a kifutókon. A készültségi ráták elmaradnak a Pentagon céljaitól – ezt itt, és világszerte is tudják
– mondta Roger Wicker, republikánus szenátor.
A légierő nem tudja érvényesíteni erejét, ha a legmodernebb vadászgépe nem képes felszállni.
- tette hozzá.
A bírálat Kenneth Wilsbach tábornokot célozta, akit múlt hónapban jelöltek a légierő legmagasabb rangú vezetőjének. A jelenlegi vezérkari főnök, David Allvin tábornok augusztusban - némileg váratlanul - jelentette be, hogy novemberben nyugdíjba vonul. Döntése összefügghetett a Kínára összpontosító, nagyszabású átszervezési programban játszott szerepével és a Pentagon megújult, hazai védelemre helyezett fókuszával.
A friss jelölthöz szegezett kérdések zöme a légierő műszaki gondjaira, főként az F–35 alkatrész- és karbantartási problémáira irányult.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (GAO) múlt hónapban kiadott jelentése szerint az F–35 gyártója, a Lockheed Martin rendszeresen késve és a szükséges fejlesztések nélkül adta át a gépeket. Egy tavalyi GAO-jelentés azt is megállapította, hogy 2019 és 2023 között a gépek bevethetőségi rátája 71 és 51 százalék között ingadozott, miközben a fenntartási költségek meredeken nőttek.
Jack Reed demokrata szenátor, a bizottság rangidős tagja figyelmeztette Wilsbachot: a jelenleg földön álló F–35-ösöket mielőbb "vissza kell vinni a levegőbe", mert ha a pilóták "egész nap csak szimulátorban ülnek", az rontja a harcképességet.
Mint ahogy a meghallgatáson elhangzott: az amerikai lopakodó vadászgépek legnagyobb problémája, hogy az alkatrészek hiánya miatt nem képesek felszállni, és így sem kiképzésre, sem bevetésre nem alkalmazhatóak.
