Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, Ukrajna letarolta Feodosziját
Az éjszaka kiterjedt dróncsapás érte Feodoszija olajraktárát a megszállt Krím félszigeten, Oroszország már evakuálást is elrendelt a térségben.

Az orosz ellenzéki média, az Astra beszámolója szerint az olajraktár területén 11 tartály kapott találatot, ebből 8 (5-10 ezer köbméter térfogattal) dízelüzemanyaggal, míg két tartály benzinnel volt tele. Az utolsó találatot kapott létesítmény üres volt.

Oroszország kénytelen volt evakuálást elrendelni a térségben,

a kiköltöztetett 830 emberből néhányan rokonokhoz utaztak, többségüket ideiglenes szálláson helyezték el.

Egy héten belül már a második ukrán dróntámadás érte a megszállt Krím félsziget legnagyobb olajraktárát, legutóbb október 6-án csaptak le ukrán drónok a célpontra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

