Történelmi tettet hajt végre a volt francia elnök, de erre a legkevésbé sem lehet büszke
Nicolas Sarkozy október 21-én várhatóan a modern kori Franciaország első olyan volt elnöke lesz, aki börtönbe vonul, miután bűnösnek találták abban, hogy bűnszövetséget alkotott a néhai líbiai diktátor, Moammer Kadhafi titkos kampányfinanszírozásának megszerzése érdekében - számolt be róla a Bloomberg.

Az ügyészek hétfőn tájékoztatták Sarkozyt a bebörtönzés jövő heti időpontjáról, a BFM TV jelentése szerint a volt elnököt a párizsi La Santé börtönben fogják elhelyezni. Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, ügyvédje pedig nem kívánt nyilatkozni.

A bűnösség megállapítása egy több évig tartó nyomozás eredménye volt, amely Sarkozy több mint egy évtizeddel ezelőtti hivatali idejének lejárta után kezdődött.

A volt elnök következetesen tagadta a vádakat, és azt állította, hogy Kadhafi szövetségesei így akarnak bosszút állni rajta a 2011-es nemzetközi beavatkozás vezetéséért, amely véget vetett a líbiai diktátor 42 éves uralmának.

A párizsi bírák elsősorban a 2005 végén történt eseménysorozatra összpontosítottak, amely Claude Guéant, Sarkozy akkori kabinetfőnökének tripoli útjával kezdődött, és Brice Hortefeux, Sarkozy régi politikai szövetségesének látogatásával zárult. Mindkét férfi titokban találkozott Abdullah Senussival, Kadhafi jobbkezével, aki a líbiai titkosszolgálatokat vezette.

A bíróság szerint a Senussi elleni elfogatóparancs jogi helyzetének javítása lehetett az egyik előre látott ellenszolgáltatás a feltételezett kampányfinanszírozási ígéretért cserébe.

A párizsi bíróság végül több vádat elutasított, és a triót bűnszövetség létrehozásában találta bűnösnek, mivel elfogadták Kadhafi ajánlatát Sarkozy 2007-es elnöki kampányának finanszírozására. A bírák ítéletükben hangsúlyozták, hogy a bűnösség megállapítása "független attól a ténytől, hogy végül nem kaptak pénzt, vagy csak nagyon kis összeget".

Sarkozy a Journal du Dimanche-nak adott interjúban reagált az ítéletre, kijelentve, hogy az sérti "a jogállamiság minden határát", és megfogadta, hogy folytatja a harcot annak hatályon kívül helyezéséért. Guéant és Hortefeux szintén megtámadták az ítéletet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

