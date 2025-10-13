Trump egyenesen Putyinnak célozta a fenyegetését: „ezt ők sem akarhatják”

Trump az Air Force One fedélzetén, Izraelbe tartva közölte újságírókkal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szombaton és vasárnap is telefonon egyeztettek a fegyverekről, köztük a Tomahawk rakétákról.
A 2500 kilométeres hatótávolságú Tomahawk rakéták képesek mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérni. A Kreml már korábban figyelmeztetett az ilyen rakéták Ukrajnának történő átadása ellen, Trump pedig vasárnap "az agresszió új lépcsőfokának" nevezte ezek bevetését a háborúban.
Az amerikai elnök kifejtette, hogy az Egyesült Államok nem közvetlenül Ukrajnának adná el a rakétákat, hanem a NATO-nak, amely aztán továbbíthatná azokat az ukránoknak. Trump Putyinra utalva azt mondta:
Igen, lehet, hogy megmondom neki, hogy amennyiben a háború nem rendeződik, nagyon is megtesszük. Lehet, hogy nem, de lehet, hogy megtesszük. Akarnak-e Tomahawkokat az irányukba? Nem hiszem.
Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna a Tomahawk rakétákat kizárólag katonai célokra használná, és nem támadna velük orosz civileket.
Trump a múlt héten közölte, hogy mielőtt beleegyezne a Tomahawkok biztosításába, tudni szeretné, hogyan használná azokat Ukrajna, mivel nem akarja eszkalálni az orosz-ukrán háborút. Zelenszkij elmondta, hogy még dolgozik azon, hogy meggyőzze Trumpot a rakéták átadásáról.
Putyin korábban azt állította, hogy a Tomahawk rakétákat lehetetlen amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül használni, így ezek szállítása Ukrajnának
minőségileg új szakaszba léptetné az eszkalációt.
Zelenszkij vasárnap esti beszédében Oroszország aggodalmait éppen oknak nevezte a további nyomásgyakorlásra.
Látjuk és halljuk, hogy Oroszország fél attól, hogy az amerikaiak Tomahawkokat adhatnak nekünk – hogy ez a nyomás működhet a béke érdekében
– fogalmazott az ukrán államfő.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
