Váratlant húzott Trump, és ezzel majdnem borította a gázai béketárgyalásokat
Donald Trump közbenjárására Egyiptom az utolsó pillanatban hivatalos meghívót küldött Benjámin Netanjahunak, ugyanakkor a tiltakozások miatt végül nem vesz részt a sarm es-sejki békecsúcson az izraeli miniszter - közölte a CNN Türk.

Donald Trump amerikai elnök sarm es-sejki részvétele vitákat indított arról, kap-e meghívást az izraeli kormányfő. Útban Izrael felé Trump még azt mondta: Netanjahu azért nincs a vendéglistán, mert a meghívókat a házigazda Egyiptom küldi, és Abdel Fattáh esz-Szíszi nem hívta meg.

A CNN Türk beszámolója szerint Trump később meghívta Netanjahut a rendezvényre, amelyre az izraeli miniszterelnök igent mondott. Az amerikai elnök ezután felhívta Szíszi elnököt, és kérte, hogy küldjenek hivatalos meghívót Netanjahunak.

Szíszi eleget tett a kérésnek, és személyesen is beszélt a miniszterelnökkel.

Alig egy órával később azonban az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy Netanjahu nem utazik el a hétfőn este kezdődő szimhát tóra nevű zsidó vallási ünnep miatt. A hivatalos indoklás szerint Netanjahu "csak a meghívást fogadta el, a látogatást nem erősítette meg".

A CNN Türk tudósítása szerint ugyanakkor a háttérben a muszlim országok tiltakozása állt - többen is jelezték, hogy

nem mennek el a békecsúcsra akkor, ha az izraeli miniszterelnök is részt vesz rajta.

Egyes török források azt is tudni vélik, hogy például Recep Tayyip Erdoğan török elnök különgépe is megtagadta a leszállást - és a Vörös-tenger felett körözött - mindaddig, amíg nem vonják vissza a meghívót.

A - végül az izraeli miniszterelnök nélkül zajló - konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

