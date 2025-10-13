Azokra is nyomást kell gyakorolnunk az Önök országaiban, akik továbbra is kritikus fontosságú alkatrészeket szállítanak az orosz drónokhoz és rakétákhoz. Más országokból származó alkatrészek nélkül egyetlen orosz rakéta vagy drón sem repülne
– hangsúlyozta beszédében Zelenszkij.
Hozzátette, kínai és tajvani mellett európai országokból származó alkatrészeket is még mindig találnak az orosz rakétákban és drónokban.
Az MTI beszámolója szerint Zelenszkij kérte továbbá a NATO-tagországok képviselőit, hogy szorgalmazzák a légvédelmi rendszerek és rakéták további szállítását Ukrajnának.
Az ukrán elnök arra is kérte a részt vevő országokat – külön megszólítva Magyarországot –, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával.
Putyinnak minden milliárd számít. Nem lehet egyszerre a szabad világ részének lenni és finanszírozni azokat, akik el akarják azt pusztítani
– mondta Zelenszkij.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Zelenszkij bejelentette: olyan dolgokat találtak az orosz rakétákban, melyeknek nem kellene ott lenniük
Az ukrán elnök Magyarországnak is üzent.
