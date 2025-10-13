  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentette: olyan dolgokat találtak az orosz rakétákban, melyeknek nem kellene ott lenniük
Globál

Zelenszkij bejelentette: olyan dolgokat találtak az orosz rakétákban, melyeknek nem kellene ott lenniük

MTI
|
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a NATO Parlamenti Közgyűlésének hétfői ljubljanai plenáris ülésére küldött videóüzenetében azt mondta, továbbra is találnak európai alkatrészeket az Ukrajnára kilőtt rakétákban és drónokban – írja az Ukrinform.

Azokra is nyomást kell gyakorolnunk az Önök országaiban, akik továbbra is kritikus fontosságú alkatrészeket szállítanak az orosz drónokhoz és rakétákhoz. Más országokból származó alkatrészek nélkül egyetlen orosz rakéta vagy drón sem repülne

– hangsúlyozta beszédében Zelenszkij.

Hozzátette, kínai és tajvani mellett európai országokból származó alkatrészeket is még mindig találnak az orosz rakétákban és drónokban.

Az MTI beszámolója szerint Zelenszkij kérte továbbá a NATO-tagországok képviselőit, hogy szorgalmazzák a légvédelmi rendszerek és rakéták további szállítását Ukrajnának.

Az ukrán elnök arra is kérte a részt vevő országokat – külön megszólítva Magyarországot –, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával.

Putyinnak minden milliárd számít. Nem lehet egyszerre a szabad világ részének lenni és finanszírozni azokat, akik el akarják azt pusztítani

– mondta Zelenszkij.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
harckocsi lánctalp tankfejlesztés orosz tank stock
Globál
Aggasztó jelentést adott ki az európai hatalom hírszerzése: hamarabb törhet ki egy európai háború, mint gondolnánk
Pénzcentrum
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility