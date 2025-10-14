  • Megjelenítés
Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása
Globál

Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása

Portfolio
Jelentősen csökkent az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek mértéke az elmúlt hónapokban a Kiel Intézet október 14-én közzétett jelentése szerint, annak ellenére, hogy bevezették a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) programot - közölte a Kyiv Independent.

A júliusi és augusztusi időszakban 43%-kal kevesebb katonai támogatást kapott Ukrajna, mint 2025 első felében, annak ellenére, hogy a NATO és az Egyesült Államok július 14-én aláírták a PURL megállapodást. Ez a program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára.

Az év elején, amikor az Egyesült Államok leállította az új katonai segélycsomagok szállítását, Ukrajna európai szövetségesei léptek előre a hiány pótlására. Kijev 2025 első felében folyamatos támogatást kapott, amely még a korábbi évek összegeit is meghaladta a Kiel Intézet megállapításai szerint.

Júliusban és augusztusban azonban az Európából érkező katonai segélyek 57%-kal csökkentek,

annak ellenére, hogy az európai szövetségesek továbbra is hozzájárultak a NATO PURL programján keresztül. Az elemzés hozzáteszi, hogy a pénzügyi és humanitárius támogatás szintje nem csökkent.

Több európai ország is ígéretet tett Ukrajna támogatására a PURL kezdeményezésen keresztül. Dánia körülbelül 90 millió dollárt különített el, Svédország 275 millió dollárt, Norvégia pedig körülbelül 135 millió dollárt biztosított. Hollandia 590 millió dollárral finanszírozta az első segélycsomagot, Németország pedig 500 millió dollárt ígért Ukrajnának.

A címlapkép illusztráció, forrása: Reuters

