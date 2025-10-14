  • Megjelenítés
FONTOS Akkorát szólt a magyar élelmiszerárak robbanása, hogy még most is visszhangzik
Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden
Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

Az orosz kormány új törvénytervezete lehetővé tenné a szerződéses tartalékosok mozgósítását külföldi harcokhoz. Ez jelenleg nagyjából két millió főt érintene. Ukrán drónok támadták meg a Feodoszija olajdepót a Krím-félszigeten, a komplexumból hatalmas lángok csaptak fel az éjszaka. Pénteken ismét találkozik Zelenszkij és Trump Washhingtonban, valószínűleg a Tomahawk rakétákról lesz szó. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

