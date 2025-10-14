Azért folytatja Oroszország a „különleges műveletet”, vagyis Ukrajna invázióját, mert nincs más választása, viszont Moszkva kész békés megoldást találni a helyzet rendezésére – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő ma délután.

Oroszország készen áll a békés rendezésre. Oroszország csak azért folytatja a különleges műveletet, mert nincs más alternatíva”

– mondta a szóvivő.

Vagy így, vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja az érdekeit és el fogja érni céljait”

– tette hozzá Peszkov.

A szóvivő arra reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök a napokban azt mondta, hogy szerinte „meg kell torolni,” hogy Oroszország nem akar visszatérni a tárgyalóasztalhoz és „makacs módon” folytatja a háborút.

Oroszország rendszeresen azt kommunikálja, hogy le akarják zárni a háborút és tárgyalni akarnak a békéről, viszont ezeken a diplomáciai eseményeken rendre olyan követeléseket nyújtanak be, melyek a frontvonalak jelenlegi állása alapján teljesen irreálisnak mondhatók. Az eredménytelenség miatt rendre Kijevet és Európát vádolják, mely entitások szerintük „folytatni akarják a háborút.”

