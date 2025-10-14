  • Megjelenítés
Kiröhögte a NATO-főtitkár az oroszokat: azt mondja, megalázó incidens történt - Moszkva nagyon dühös
Globál

Kiröhögte a NATO-főtitkár az oroszokat: azt mondja, megalázó incidens történt - Moszkva nagyon dühös

Portfolio
Mark Rutte NATO-főtitkár gúnyt űzött az orosz haditengerészet állapotából, mivel a gyanú szerint egy katonai tengeralattjáró meghibásodott nemzetközi vizeken - jelentette a BBC. Moszkva mindent tagad: szerintük a kialakult helyzet totális félreértés.

Micsoda változás Tom Clancy 1984-es regényéhez, a Vadászat a Vörös Októberre cselekményéhez képest. Ma inkább a legközelebbi szerelőre kellene vadászni"

- mondta a NATO főtitkár, hozzátéve, hogy szerinte az orosz tengeralattjáró "meghibásodott" és "sántikálva" tart hazafelé.

A VCsK-OGPU Telegram-csatorna, amely állítólagos orosz biztonsági kiszivárogtatásokat tesz közzé, szeptember 27-én arról számolt be, hogy az orosz Novorosszijszk tengeralattjáró üzemanyaga szivárgott a hajótérbe a Gibraltári-szorosban, ami robbanásveszélyt jelentett.

A tengeralattjáró a felszínre emelkedett, majd a holland haditengerészet közleménye szerint az orosz haditengerészet egy vonatóthajót küldött a térségbe, amely elszállította a gépet a térségből.

Az orosz Fekete-tengeri Flotta tagadta, hogy a tengeralattjáró meghibásodott volna.

Közleményük szerint a dízel meghajtású Novorosszijszk tengeralattjáró a La Manche csatorna hajózási szabályainak betartása érdekében emelkedett a felszínre Franciaország partjainál. Az állítólagos vontatóhajó pedig szerintük nem vontatóhajó volt, hanem a brit haditengerészet egyik katonai hajója, amely a tengeralattjáró útját kísérte.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Orosz-ukrán háború ukrán tüzérség D30 tarack
Globál
Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility