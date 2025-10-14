Kiröhögte a NATO-főtitkár az oroszokat: azt mondja, megalázó incidens történt - Moszkva nagyon dühös

Micsoda változás Tom Clancy 1984-es regényéhez, a Vadászat a Vörös Októberre cselekményéhez képest. Ma inkább a legközelebbi szerelőre kellene vadászni"
- mondta a NATO főtitkár, hozzátéve, hogy szerinte az orosz tengeralattjáró "meghibásodott" és "sántikálva" tart hazafelé.
A VCsK-OGPU Telegram-csatorna, amely állítólagos orosz biztonsági kiszivárogtatásokat tesz közzé, szeptember 27-én arról számolt be, hogy az orosz Novorosszijszk tengeralattjáró üzemanyaga szivárgott a hajótérbe a Gibraltári-szorosban, ami robbanásveszélyt jelentett.
A tengeralattjáró a felszínre emelkedett, majd a holland haditengerészet közleménye szerint az orosz haditengerészet egy vonatóthajót küldött a térségbe, amely elszállította a gépet a térségből.
Az orosz Fekete-tengeri Flotta tagadta, hogy a tengeralattjáró meghibásodott volna.
Közleményük szerint a dízel meghajtású Novorosszijszk tengeralattjáró a La Manche csatorna hajózási szabályainak betartása érdekében emelkedett a felszínre Franciaország partjainál. Az állítólagos vontatóhajó pedig szerintük nem vontatóhajó volt, hanem a brit haditengerészet egyik katonai hajója, amely a tengeralattjáró útját kísérte.
Címlapkép forrása: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
