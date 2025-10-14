Kiverte a biztosítékot Donald Trump jobbkeze – Gúnyos búcsút vett a Pentagonból kiebrudalt médiamunkásoktól

https://t.co/JhA7EutLqL https://t.co/JhA7EutLqL— Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 13, 2025
Donald Trump Pentagon-főnöke hétfőn az integető kézmozdulatnak megfelelő emojival reagált, illetve "köszönt el" több amerikai médiumtól – köztük az AP, a Reuters, a New York Times, a CNN és az NPR munkatársaitól –, akik bejelentették, hogy újságíróik nem szignózzák az új szabályokat.
Pete Hegseth ugyanezzel az emojival válaszolt az Atlantic közleményére, melyben azt írták, "alapvetően ellenzik" a korlátozó lépéseket, valamint a Washington Post azon kijelentésére, hogy az új szabályzat aláássa az I. alkotmánykiegészítés által biztosított sajtószabadságot.
Még több jobboldalra húzó orgánum is elutasította a szabályzat aláírását,
köztük a Washington Times és a Newsmax. Utóbbi szerint a követelmények "szükségtelenek és visszterhesek".
A szintén tiltakozó Wall Street Journal kiemelte,
akik nem írják alá az új szabályzatot, azok elveszítik a Pentagon által kiadott sajtóigazolványukat, el kell hagyniuk az épületben lévő irodáikat, és elveszítik a rendszeres belépési jogosultságukat.
Az igazolványt viselő újságírók évtizedek óta hozzáférhettek a Pentagon nem titkosított területeihez bármilyen korlátozás nélkül. A minisztérium ugyanakkor év elején már limitálta, hogy hová mehetnek kíséret nélkül, és több orgánum állandó tudósítójának el kellett hagynia az asztalát a tárca épületében.
A sajtó képviselőinek máig kell aláírniuk az új szabályzatot, amely kimondja, hogy a katonai személyzet csak előzetes minisztériumi engedéllyel oszthat meg információkat a médiával, még akkor is, ha azok nem minősítettek. A szabályzat nyomán a sajtó munkatársainak el kell ismerniük, hogy a Pentagon
személyzete kedvezőtlen következményekkel szembesülhet információk jogosulatlan közzététele esetén.
Az új szabályzat szerint az újságírókat technikailag nem tiltottak el attól, hogy érzékeny vagy nem minősített információkról tudósítsanak, de "biztonsági kockázatnak" nyilváníthatják őket, ha ezek átadására kérik a védelmi minisztérium személyzetét – ami sok újságíró rutinszerű gyakorlata.
Hegseth, aki év elején katonai információkat osztott meg egy Signal-csoportban, melybe véletlenül az Atlantic újságíróját is bevették, több embert is szivárogtatással vádolt meg korábban.
A Pentagon Sajtószövetség hétfőn közölte, a szabályozás
elhallgattatja a Pentagon alkalmazottait, és megtorlással fenyegeti azokat a riportereket, akik előzetesen nem jóváhagyott információkat tesznek közzé.
Az újságírószervezet szerint más kormányzati szervek, például a Fehér Ház sem követel meg ilyesmit a riporterektől.
A szabályzat nem követeli meg [az újságíróktól], hogy egyetértsenek vele, csak hogy elismerjék, hogy megértették azt
- reagált Sean Parnell, a Pentagon szóvivője. Múlt heti X-posztjában Parnell úgy fogalmazott, az épületbe való belépés "kiváltság, nem jog, és a minisztériumnak nemcsak jogilag megengedett, hanem erkölcsileg is kötelessége ésszerű szabályokat előírni e kiváltság gyakorlására".
