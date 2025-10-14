  • Megjelenítés
Megszólalt Moszkva a NATO partjain haladó titokzatos tengeralattjáróról - Aggodalomra semmi ok
Megszólalt Moszkva a NATO partjain haladó titokzatos tengeralattjáróról - Aggodalomra semmi ok

Az orosz haditengerészet cáfolta, hogy egyik tengeralattjárója műszaki probléma miatt kényszerült felszínre emelkedni a francia partok közelében a múlt héten - tudósított a Moscow Times.

A NATO múlt csütörtökön közölte, hogy a francia haditengerészet egy felszínre emelkedő orosz tengeralattjárót észlelt Franciaország északnyugati partjainál. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a Novorosszijszk nevű dízel-elektromos tengeralattjáró üzemanyag-szivárgással küzdhetett a Gibraltári-szorosban szeptember végén.

Az orosz Fekete-tengeri Flotta közleményben cáfolta ezeket az állításokat. A hivatalos orosz hírügynökségek által közvetített nyilatkozat szerint a Novorosszijszk nem tapasztalt meghibásodást, és a La Manche csatornában a nemzetközi hajózási protokolloknak megfelelően emelkedett a felszínre, miközben visszatért a Földközi-tengeren végrehajtott tervezett bevetéséről.

A Novorosszijszk, amely 2024-ben csatlakozott a Fekete-tengeri Flottához, Kalibr cirkálórakétákkal van felszerelve. Csendesebb, mint az orosz atomtengeralattjárók többsége, és elsősorban a hazai kikötők közelében lévő sekély vizeken történő műveletekre tervezték.

Francia sajtójelentések szerint a hajót korábban, 2022-ben is észlelték Bretagne partjainál.

Védelmi elemzők szerint a tengeralattjáró hírszerzési feladatokat láthatott el,

vagy személyzetet és felszerelést szállíthatott diszkréten a Gibraltári-szoroson keresztül, amely az egyetlen tengeri összeköttetés a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán között.

Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

Franciaország partjainál bukkant fel egy orosz tengeralattjáró – Úgy tűnik, nagy a baj

Címlapkép forrása: Getty Images

