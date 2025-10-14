Megvan, mikor ül újra asztalhoz Trump és Zelenszkij - Jöhetnek a Tomahawkok?

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő október 13-án megerősítette, hogy a héten Washingtonba utazik, ahol találkozni fog Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozót október 17-re tűzték ki, amit később Trump is megerősített.

A washingtoni meghívásra tervezett csúcstalálkozó a két vezető ötödik találkozója lesz azóta, hogy Trump januárban visszatért hivatalába. Legutóbb szeptember 23-án találkoztak New Yorkban az ENSZ Közgyűlése során.

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy egy Julija Sziridenko miniszterelnök vezette ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba. "Úgy gondolom, meg kell vitatnunk azoknak a lépéseknek a sorrendjét, amelyeket javasolni szeretnék Trump elnöknek" - mondta újságíróknak.

Az ukrán elnök korábban közölte, hogy a delegáció további légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről kíván tárgyalni Washingtonnal egy "Mega Deal" keretében.

Trump nyilvánosan felvetette annak lehetőségét is, hogy Tomahawk rakétákkal látná el Ukrajnát.

Ezek a nagy hatótávolságú cirkálórakéták 1600-2500 kilométeres távolságban lévő célpontok ellen is bevethetők.

Zelenszkij szerint a Tomahawk rakéták finanszírozása történhet az Egyesült Államokkal kötendő "Mega Deal" keretében, befagyasztott orosz vagyoneszközökből, vagy a NATO által vezetett Ukrajna Prioritási Követelménylistája (PURL) program révén.

