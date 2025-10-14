Miért nem használja Oroszország az atomfegyvereit? Megjött a magyarázat – Ez lehet Trump ütőkártyája

Oroszország nem fog atomtámadást indítani Ukrajna ellen a háború során, mivel Kína és Moszkva partnerei ellenzik a nukleáris fegyverek használatát- jelentette ki Andrij Kovalenkó, az ukrán Központi Védelmi Fejlesztési Ügynökség vezetője.

Nem lesz atomháború. Oroszország is tudja, hogy nem lőhetnek ki atomfegyvert, mert Kína és más országok, melyektől függ Oroszország, nem támogatják ezt”

– mondta Kovalenkó az RBK cikke szerint.

Úgy látja, Oroszország azért fenyegetőzik ismét nukleáris csapással, mert félnek attól, hogy Amerika Tomahawk-rakétákat küld majd Ukrajnának, melyekkel szemben „nem tudják megvédeni hadiipari komplexumaikat.”

Teljesen fölösleges is reagálni az oroszoktól érkező értelmetlenségek hullámára”

– mondta az ukrán vezető.

Véleményével Kovalenkó világosan arra buzdítja az amerikai elnököt, hogy adjon Tomahawk-rakétákat Ukrajnának, hiszen Oroszország nyilvánvalóan nem fog erre nukleáris csapással reagálni. Ukrajna viszont jelentősen gyengíteni tudja az agresszor állam háborús infrastruktúráját.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images