Nem fogja megváltoztatni a háború menetét az, ha Ukrajna Tomahawk cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, viszont súlyos hatással lesz a transzfer az orosz-amerikai kapcsolatokra, a béketeremtésre és a globális biztonságra is – jelentette ki Alekszej Puskov orosz szenátor a TASZSZ szerint.

Puskov gondolatmenete az FT értesüléséből indul ki, mely szerint az USA maximum 50 Tomahawk rakétát akar odaadni Ukrajnának – erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be:

Ez pont az a helyzet, ahol semmi nem fog változni a fronton Ukrajna számára, de összességében a kár súlyos, háromrétű lehet. Sérülhet az ukrajnai krízis megoldásának lehetősége, a kapcsolat Moszkva és Washington közt és a nemzetközi biztonsági helyzet is. Egy ilyen szállítmány elkerülhetetlen újabb eszkalációs szintet jelent majd”

– osztja meg Puskov gondolatait a TASZSZ hírügynökség.

Puskov azt javasolja Trumpnak, hogy „válasszon ésszerű megoldást,” hiszen,

ha beváltja fenyegetését és Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának, elveszti a békés rendezés lehetőségét.

Oroszország minden eszközzel próbálja jelenleg lebeszélni Donald Trumpot arról, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának.

