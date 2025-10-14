  • Megjelenítés
FONTOS A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Ugrott a tőzsde
Moszkva figyelmeztet: ha Trump ezt tényleg meglépi, egy csapásra elveszti a béketeremtés lehetőségét
Globál

Moszkva figyelmeztet: ha Trump ezt tényleg meglépi, egy csapásra elveszti a béketeremtés lehetőségét

Portfolio
Nem fogja megváltoztatni a háború menetét az, ha Ukrajna Tomahawk cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, viszont súlyos hatással lesz a transzfer az orosz-amerikai kapcsolatokra, a béketeremtésre és a globális biztonságra is – jelentette ki Alekszej Puskov orosz szenátor a TASZSZ szerint.

Puskov gondolatmenete az FT értesüléséből indul ki, mely szerint az USA maximum 50 Tomahawk rakétát akar odaadni Ukrajnának – erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk

Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet

Ez pont az a helyzet, ahol semmi nem fog változni a fronton Ukrajna számára, de összességében a kár súlyos, háromrétű lehet. Sérülhet az ukrajnai krízis megoldásának lehetősége, a kapcsolat Moszkva és Washington közt és a nemzetközi biztonsági helyzet is. Egy ilyen szállítmány elkerülhetetlen újabb eszkalációs szintet jelent majd”

– osztja meg Puskov gondolatait a TASZSZ hírügynökség.

Puskov azt javasolja Trumpnak, hogy „válasszon ésszerű megoldást,” hiszen,

ha beváltja fenyegetését és Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának, elveszti a békés rendezés lehetőségét.

Oroszország minden eszközzel próbálja jelenleg lebeszélni Donald Trumpot arról, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kabul-tálib-fegyveresek-katonák-harcok-háború
Globál
Véres összecsapások kezdődtek a határvidéken: a háború szélére sodródott az atomhatalom
Pénzcentrum
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility