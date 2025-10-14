Puskov gondolatmenete az FT értesüléséből indul ki, mely szerint az USA maximum 50 Tomahawk rakétát akar odaadni Ukrajnának – erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be:
Ez pont az a helyzet, ahol semmi nem fog változni a fronton Ukrajna számára, de összességében a kár súlyos, háromrétű lehet. Sérülhet az ukrajnai krízis megoldásának lehetősége, a kapcsolat Moszkva és Washington közt és a nemzetközi biztonsági helyzet is. Egy ilyen szállítmány elkerülhetetlen újabb eszkalációs szintet jelent majd”
– osztja meg Puskov gondolatait a TASZSZ hírügynökség.
Puskov azt javasolja Trumpnak, hogy „válasszon ésszerű megoldást,” hiszen,
ha beváltja fenyegetését és Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának, elveszti a békés rendezés lehetőségét.
Oroszország minden eszközzel próbálja jelenleg lebeszélni Donald Trumpot arról, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
