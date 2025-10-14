Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint

KÖVESS MINKET

A Global Insight mától kezdődően kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

Indul a Global Insight, a Portfolio vadonatúj külpolitikai videós podcastje!

Ha érdekel, hogy

milyen szálak húzódnak meg a globális folyamatok hátterében,

mik a diplomáciai fordulatok eredői, legyen az konfliktus vagy együttműködés,

vagy hogy milyen érdekek és ellenérdekek mozgatják nap mint nap a geopolitikai szereplőket,

ez a Te műsorod lesz.

Ám az sem probléma, ha nem a legutóbbi nemzetközi fejleményekkel kelsz és fekszel, sőt: igyekszünk lényegre törően, közérthetően és érdekfeszítően beszámolni azokról az eseményekről, amelyek mindannyiunk mindennapjait meghatározzák.

Rendet rakunk az egyre kuszábbá váló világrendben: saját és meghívott szakértőinkkel elemzünk, magyarázunk és a mélyére ásunk a külpolitikai aktualitásoknak.

Kerülj képbe, igazodj el a világ történéseiben a Portfolio kéthetente jelentkező videós podcastjével, a Global Insighttal!

Erről szól a Global Insight első adása

Tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között (1:27)

Kormányalakítási szkander Csehországban (2:25)

Új arc Japán élén? (3:16)

Patthelyzet: két hete áll az élet Washingtonban (3:52)

Orosz-ukrán háború

Az alaszkai csúcs tanulságai (4:43)

Putyin és Oroszország érdekei (8:21)

Jön vagy nem jön a Tomahawk? (12:18)

Számítani kell a Kreml megtorlására? (17:17)

Légtérsértések, drónincidensek – Miért? (21:07)

"Drónfal" a papíron és a valóságban (26:53)

Mikor lehet ebből valaha fegyvernyugvás? (32:06)



A Global Insight következő adásával október 28-án fogunk jelentkezni.

