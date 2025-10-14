  • Megjelenítés
Globál

Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint

Portfolio
Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-i alaszkai megbeszélését széles körben úgy értelmezték nyugati szakértők, hogy az amerikai elnök komoly diplomáciai gesztust gyakorolt orosz kollégája felé. Azóta viszont mintha 180 fokos fordulatot vett volna a Fehér Ház politikája: Trump "papírtigrisnek" nevezte a Kreml vezetőjét, akit pár héttel korábban még vörös szőnyeggel fogadott, és arról beszélt, hogy Ukrajna akár a teljes területét visszaszerezheti Oroszországtól. Mindeközben csak élénkült a találgatás Washingtonban arról, hogy Trump akár Tomahawk rakétákat bocsáthat Volodimir Zelenszkij rendelkezésére. Moszkva mindezt persze nem venné túl jó néven, ahogy azt is tagadja, hogy köze lenne az európai kedélyeket borzoló drónincidensekhez, melyek kapcsán "hibrid háborút" emlegetnek a kontinens vezetői.

Fordulópontot jelentenének a Tomahawkok a háborúban? Megvalósulhat az európai "drónfal"? Végleg elillant a békepillanat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio új külpolitikai videós podcastjének adása, a Global Insight legelső epizódja.
KÖVESS MINKET

A Global Insight mától kezdődően kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

Indul a Global Insight, a Portfolio vadonatúj külpolitikai videós podcastje!

Ha érdekel, hogy

  • milyen szálak húzódnak meg a globális folyamatok hátterében,
  • mik a diplomáciai fordulatok eredői, legyen az konfliktus vagy együttműködés,
  • vagy hogy milyen érdekek és ellenérdekek mozgatják nap mint nap a geopolitikai szereplőket,

ez a Te műsorod lesz.

Ám az sem probléma, ha nem a legutóbbi nemzetközi fejleményekkel kelsz és fekszel, sőt: igyekszünk lényegre törően, közérthetően és érdekfeszítően beszámolni azokról az eseményekről, amelyek mindannyiunk mindennapjait meghatározzák.

Rendet rakunk az egyre kuszábbá váló világrendben: saját és meghívott szakértőinkkel elemzünk, magyarázunk és a mélyére ásunk a külpolitikai aktualitásoknak.

Kerülj képbe, igazodj el a világ történéseiben a Portfolio kéthetente jelentkező videós podcastjével, a Global Insighttal!

Erről szól a Global Insight első adása

  • Tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között (1:27)
Kapcsolódó cikkünk

Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Egyiptomban

Kimondta Donald Trump: vége a háborúnak, új korszak nyílik

Történelmi fordulat a háborúban: zökkenőmentesen indult a békülés, sikerülhet rendezni az évtizedes konfliktust?

  • Kormányalakítási szkander Csehországban (2:25)
Kapcsolódó cikkünk

Elosztották a minisztériumokat a cseh pártok, itt vannak az első nevek

Váratlan politikai földrengés Közép-Európában: a dollármilliárdos üzletember visszatérése felborítja az egyensúlyt

  • Új arc Japán élén? (3:16)
Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat: kormányválság tört ki Japánban

Recesszió küszöbén az ázsiai gazdaság

Súlyos válságban a világ egyik legerősebb országa: a „keleti Vaslady” alaposan felforgatná az egész régiót

  • Patthelyzet: két hete áll az élet Washingtonban (3:52)
Kapcsolódó cikkünk

Amerika már ott tart, hogy vámokból fizetné a katonáit

Történelmi leépítés kezdődött az Egyesült Államokban

Nincs áttörés, súlyos következményekkel fenyeget a patthelyzet: Trump lenne a kulcsember?

  • Orosz-ukrán háború
  • Az alaszkai csúcs tanulságai (4:43)
  • Putyin és Oroszország érdekei (8:21)
  • Jön vagy nem jön a Tomahawk? (12:18)
  • Számítani kell a Kreml megtorlására? (17:17)
  • Légtérsértések, drónincidensek – Miért? (21:07)
  • "Drónfal" a papíron és a valóságban (26:53)
  • Mikor lehet ebből valaha fegyvernyugvás? (32:06)


A Global Insight következő adásával október 28-án fogunk jelentkezni.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a következő műsorunkról!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
madagaszkár tüntetés Z generáció
Globál
Fellázadt egy egész nemzedék, és elkergette a gyűlölt elnököt – Sorra dönti meg a kormányokat a Z generáció
Pénzcentrum
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility