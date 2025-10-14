Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint
Fordulópontot jelentenének a Tomahawkok a háborúban? Megvalósulhat az európai "drónfal"? Végleg elillant a békepillanat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio új külpolitikai videós podcastjének adása, a Global Insight legelső epizódja.
A Global Insight mától kezdődően kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.
Indul a Global Insight, a Portfolio vadonatúj külpolitikai videós podcastje!
Ha érdekel, hogy
- milyen szálak húzódnak meg a globális folyamatok hátterében,
- mik a diplomáciai fordulatok eredői, legyen az konfliktus vagy együttműködés,
- vagy hogy milyen érdekek és ellenérdekek mozgatják nap mint nap a geopolitikai szereplőket,
ez a Te műsorod lesz.
Ám az sem probléma, ha nem a legutóbbi nemzetközi fejleményekkel kelsz és fekszel, sőt: igyekszünk lényegre törően, közérthetően és érdekfeszítően beszámolni azokról az eseményekről, amelyek mindannyiunk mindennapjait meghatározzák.
Rendet rakunk az egyre kuszábbá váló világrendben: saját és meghívott szakértőinkkel elemzünk, magyarázunk és a mélyére ásunk a külpolitikai aktualitásoknak.
Kerülj képbe, igazodj el a világ történéseiben a Portfolio kéthetente jelentkező videós podcastjével, a Global Insighttal!
Erről szól a Global Insight első adása
- Tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között (1:27)
- Kormányalakítási szkander Csehországban (2:25)
- Új arc Japán élén? (3:16)
- Patthelyzet: két hete áll az élet Washingtonban (3:52)
- Orosz-ukrán háború
- Az alaszkai csúcs tanulságai (4:43)
- Putyin és Oroszország érdekei (8:21)
- Jön vagy nem jön a Tomahawk? (12:18)
- Számítani kell a Kreml megtorlására? (17:17)
- Légtérsértések, drónincidensek – Miért? (21:07)
- "Drónfal" a papíron és a valóságban (26:53)
- Mikor lehet ebből valaha fegyvernyugvás? (32:06)
A Global Insight következő adásával október 28-án fogunk jelentkezni.
