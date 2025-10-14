Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet

Stacey Pettyjohn, a Center for a New American Security think tank igazgatója azt mondta a lapnak: az Egyesült Államok csupán 20-50 Tomahawk-rakétát tud adni Ukrajnának,

ennyi fegyver biztosan nem fogja érdemben befolyásolni a háború menetét.

Kiegészítheti a nagy hatótávolságú drónokat és cirkálórakétákat, de ez nagyon limitált képesség, egészen biztosan túl kevés ahhoz, hogy biztosítsa a folyamatos, mélységi támadásokat az Oroszországi Föderáció ellen”

– mondta az elemző.

Az FT-nek egy ukrán tisztviselő közben azt hangsúlyozta: Donald Trump elnök még egyáltalán nem is döntött a fegyverek átadásáról, viszont „közelebb van mint bármikor korábban” a Tomahawk-rakéták átadásához.

Címlapkép forrása: 2003 Getty Images