Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet
Ukrajna várhatóan kis mennyiségű Tomahawk cirkálórakétát kap csak az Egyesült Államoktól, ha egyáltalán kap, annyit biztosan nem, hogy az új fegyver érdemben befolyásolja a háború menetét – írta meg a Financial Times.

Stacey Pettyjohn, a Center for a New American Security think tank igazgatója azt mondta a lapnak: az Egyesült Államok csupán 20-50 Tomahawk-rakétát tud adni Ukrajnának,

ennyi fegyver biztosan nem fogja érdemben befolyásolni a háború menetét.

Kiegészítheti a nagy hatótávolságú drónokat és cirkálórakétákat, de ez nagyon limitált képesség, egészen biztosan túl kevés ahhoz, hogy biztosítsa a folyamatos, mélységi támadásokat az Oroszországi Föderáció ellen”

– mondta az elemző.

Az FT-nek egy ukrán tisztviselő közben azt hangsúlyozta: Donald Trump elnök még egyáltalán nem is döntött a fegyverek átadásáról, viszont „közelebb van mint bármikor korábban” a Tomahawk-rakéták átadásához.

Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

