Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az EU külpolitikai vezetőjével, Kaja Kallasszal tartott kijevi sajtótájékoztatóján azt mondta, az eddigi 6 országhoz újabb 7 ország csatlakozott, amelyek amerikai fegyvereket vásárolnának, melyeket aztán átadnának Ukrajnának.

Donald Trump amerikai elnök korábban világossá tette, hogy ingyen nem ad át többek fegyvereket Ukrajnának, csak ha más NATO-tagországok megveszik azokat az Egyesült Államoktól.