Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, de előbb tárgyalni szeretne Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A Kreml aggodalmát fejezte ki, hogy az ukránok az ilyen rakétákba „piszkos bombát”, azaz sugárzó anyaggal kevert robbanóanyagot tehetnek. A Kreml szerint ezért a Tomahawkok Ukrajnának adása „drámai eszkalációt” jelentene. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Keddi közvetítésünk

Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható:

Hamarosan újabb Trump-Zelenszkij találkozó lesz

A két vezető várhatóan október 17-én találkozik, Washingtonban.

(RBK)

Horlivkát lőtték az ukránok

A kelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló városba tüzérségi lövedékek csapódtak be, a központban egy busz felrobbant, kiégett - közölték a térséget irányító hatóságok.

(TASZSZ)

Két település elfoglalásáról számolt be Moszkva

Az orosz hadsereg elfoglalta Borivszka Andrijivka községet az ukrajnai Harkiv megyében, valamint ellenőrzése alá vonta Kulikivszke (oroszul: Moszkovszkoje) települést Donyeck megyében, és behatolt Mirnohrad (Dimitrov) város keleti negyedeibe – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

(MTI)

Szibiha: eddig 13 ország jelezte, hogy amerikai fegyverekkel támogatná Ukrajnát

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az EU külpolitikai vezetőjével, Kaja Kallasszal tartott kijevi sajtótájékoztatóján azt mondta, az eddigi 6 országhoz újabb 7 ország csatlakozott, amelyek amerikai fegyvereket vásárolnának, melyeket aztán átadnának Ukrajnának.

Donald Trump amerikai elnök korábban világossá tette, hogy ingyen nem ad át többek fegyvereket Ukrajnának, csak ha más NATO-tagországok megveszik azokat az Egyesült Államoktól.

Lavrov szerint álhír, hogy Aszadot meg akarták mérgezni Oroszországban

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, álhírek azok a korábbi pletykák, melyek szerint az Oroszországba menekült volt szíriai elnököt, Bassár el-Aszadot valakik meg akarták volna mérgezni.

(TASZSZ)

A Kreml csak megismételni tudja álláspontját a Tomahawkok Ukrajnába küldéséről

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánt újabb kommentárt fűzni ahhoz, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kijelentette, engedélyezheti Tomahawk cirkálórakéták szállítását Ukrajnának.

Peszkov megismételte Moszkva álláspontját, miszerint az ilyen fegyverek bevetéséhez amerikai részvételre lenne szükség.

(Reuters)

Lavrov szerint Szíria érdekelt az orosz bázisok megtartásában

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy a szíriai hatóságok érdekeltek abban, hogy orosz katonai bázisokat tartsanak fenn a területükön.

Moszkva tárgyalásokat folytat Szíria új vezetésével a katonai bázisok megtartásáról.

A Putyin-szövetséges Bassár el-Aszad volt szír elnök tavaly decemberi bukásáig Oroszország két bázist tartott fent Szíriában: a tartúszi haditengerészeti bázist, illetve a Hmeimim légibázist. Aszad távozása után a bázisokat nagyrészt kiürítették.

(Reuters)

Az FSZB szerint közös merényletre készült az ukrán hírszerzés és az Iszlám Állam

Megakadályoztak egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet Moszkvában, a terrortámadást az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel együttműködésben készítették elő – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat; három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy olyan negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és aki az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna. A nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(MTI)

82 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Hétfőre virradóra 82 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az ukrán légierő közlése szerint. Ebből a légvédelem 69-et megsemmisített vagy más módon semlegesített.

(Ukrinform)

Kijevbe érkezett Kaja Kallas

Az ukrán fővárosba érkezett Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

Kallas X-oldalán azt írta:

Ma Kijevben vagyok, ahol a pénzügyi és katonai támogatásról, az ukrán energiaszektor biztonságáról és Oroszország háborús bűneiért való felelősségre vonásáról tárgyalok.

Ismét dróntámadás érte a Krím legnagyobb olajraktárát

Egy héten belül már a második ukrán dróntámadás érte a megszállt Krím félsziget legnagyobb, Feodoszijában található olajraktárát.

Szergej Akszjonov, a Krím Moszkva által kinevezett vezetője arról számolt be, hogy a támadás nyomán tűz ütött ki a létesítményben.

Egy az Ukrán Biztonsági Szolgálatból (SZBU) származó forrás szerint legalább öt tartályt ért találat.

Legutóbb október 6-án érte támadás ugyanezt az olajraktárat.

(The Kyiv Independent)

103 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint hétfőre virradóra összesen 103 ukrán drónt lőttek le orosz vagy oroszok által megszállt ukrán területek felett.

(TASZSZ)

Sikeres ellentámadást hajtott végre az ukrán hadsereg Donyeckben

Az ukrán védelmi erők sikeres ellentámadást hajtottak végre Donyeck megyében, négy település közelében visszaszorítva az orosz csapatokat.

A DeepState frissített adatai szerint az ukrán védőknek sikerült visszaszorítaniuk az orosz erőket Nove Sahove, Zolotij Kolodiaz, Kucseriv Jar és Novopavlivka települések közelében a pokrovszki fronton. A helyzet ezeken a területeken azonban továbbra is rendkívül nehéz.

Az orosz csapatok veszteségeik ellenére folytatják a támadó hadműveleteket, és sikerült közvetlenül Kucseriv Jarba és Sahove közelében előrenyomulniuk.

(DeepState)

Dél-koreai miniszter: Észak-Korea segítséget kaphatott Oroszországtól tengeralattjárói fejlesztéséhez

Ahn Gyu-back dél-koreai védelmi miniszter hétfőn azt mondta, Észak-Korea valószínűleg segítséget kaphatott Oroszországtól tengeralattjárói fejlesztéséhez.

A miniszter szerint ugyanakkor még korai kimondani, hogy Phenjan ballisztikus rakétát tudott indítani tengeralattjáróról.

(Reuters)

Nukleáris hadgyakorlatot tart a NATO

A NATO október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát.

A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó Steadfast Noon hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.

A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.

A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.

A hadgyakorlat rutinszerű ugyan, de egyúttal fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy „a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén” – idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség jelentése.

(MTI)

