Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Keddi közvetítésünk
Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható:
Dánia váratlanul felrúgott egy fontos katonai megállapodást, Kijevben már pezsgőt bontanának
Dánia a 44 darab CV9035DK korszerűsítése helyett ugyanennyi új CV9035 MkIIIC gyalogsági harcjármű beszerzését tervezi, ami elvben megnyithatja az utat a jelenlegi járművek Ukrajnának történő átadása előtt - írta a Defence Express.
Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, Ukrajna letarolta Feodosziját
Az éjszaka kiterjedt dróncsapás érte Feodoszija olajraktárát a megszállt Krím félszigeten, Oroszország már evakuálást is elrendelt a térségben.
Döntött az orosz kormány: akár két millió katona menetelhet Ukrajnába
Az orosz kormány jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely a szerződéses tartalékosok külföldi bevetését is lehetővé tenné mozgósítás kihirdetése nélkül, akár békeidőben is - jelentette a Defence Express.
Kiszivárgott: lényegében Washingtonból irányítják az Oroszország elleni légicsapásokat
Washington hónapok óta részletes hírszerzési adatokkal segíti Ukrajnát az orosz energetikai létesítmények elleni, nagy hatótávolságú csapások megtervezésében. A nyár közepe óta felerősödött támogatás célja a Kreml gazdasági bázisának gyengítése és Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz kényszerítése - jelentette a Financial Times.
Kiderült, miről beszél Trump és Zelenszkij pénteken, állítólag "nem telefontéma"
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ahol napirenden lesz Ukrajna légvédelme és a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek, köztük a Tomahawk-rakéták ügye.
Áll a bál Berlinben: német kiképzőtisztek szolgáltak Oroszországban
Angela Merkel kormánya 2014 előtt közvetve hozzájárult az orosz fegyveres erők modern harcászati kiképzéséhez, az orosz hadsereg teljes felkészítését pedig csak a krími akció akadályozta meg - írta meg a Der Spiegel.
Eurómilliárdokból modernizálja hadseregét Németország
Németország a héten várhatóan 7,5 milliárd euró értékben rendel új fegyvereket a hadsereg modernizálása érdekében. - számolt be a Bloomberg. Az intézkedés célja a német hadsereg modernizálása, amelyre a kormány szerint a biztonsági kockázatok erősödése miatt van szükség.
Lassan megszületik az egyezség: sorkatonaság jöhet Európa legerősebb országában
Elvi kompromisszum körvonalazódik Németországban: az Unió (CDU/CSU) és az SPD frakciói sorsolásalapú sorkötelezettségről állapodtak meg – értesült az RND.
Titokzatos orosz harckocsi készült: kiszivárgott dokumentumok rántják le a leplet a legújabb tankprogramról
Jövőre várhatóan új harckocsit állít majd hadrendbe az orosz hadsereg: gyártósorra kerülhet a T-90M2 Rivok-1, az 1990-es évek óta szolgálatban lévő T-90 harckocsi legújabb modernizációja. A páncélos pontos képességeiről szinte semmit nem tudni, a gyártás ténye is csak ukránok által kiszivárogtatott hírszerzési dokumentumokból derül ki.
Franciaország partjainál bukkant fel egy orosz tengeralattjáró – Úgy tűnik, nagy a baj
Egy francia hadihajó figyeli az orosz tengeralattjáró mozgását Bretagne (Északnyugat-Franciaország) partjainál, miközben az a felszínen halad Oroszország felé.
Hamarosan újabb Trump-Zelenszkij találkozó lesz
A két vezető várhatóan október 17-én találkozik, Washingtonban.
(RBK)
Horlivkát lőtték az ukránok
A kelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló városba tüzérségi lövedékek csapódtak be, a központban egy busz felrobbant, kiégett - közölték a térséget irányító hatóságok.
(TASZSZ)
Kimondta Brüsszel: ez már nem csak elméleti konfliktus Oroszországgal, katonai terveket kell készíteni
Védelmi terveket készít az Európai Unió arra az esetre, ha Oroszország fokozza hibrid támadásait a térséggel szemben – számol be Kaja Kallas EU-s külügyi vezető kijelentésére hivatkozva az RBK.
Aggasztó jelentést adott ki az európai hatalom hírszerzése: hamarabb törhet ki egy európai háború, mint gondolnánk
Németország már jelenleg orosz fenyegetés alatt áll, és nem szabad abban a hamis biztonságérzetben sem ringatnia magát, hogy egy esetleges orosz katonai lépés legkorábban 2029-ben fog bekövetkezni - figyelmeztetett Martin Jäger, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője hétfőn Berlinben, a Bundestag nyilvános bizottsági meghallgatásán.
Zelenszkij bejelentette: olyan dolgokat találtak az orosz rakétákban, melyeknek nem kellene ott lenniük
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a NATO Parlamenti Közgyűlésének hétfői ljubljanai plenáris ülésére küldött videóüzenetében azt mondta, továbbra is találnak európai alkatrészeket az Ukrajnára kilőtt rakétákban és drónokban – írja az Ukrinform.
Két település elfoglalásáról számolt be Moszkva
Az orosz hadsereg elfoglalta Borivszka Andrijivka községet az ukrajnai Harkiv megyében, valamint ellenőrzése alá vonta Kulikivszke (oroszul: Moszkovszkoje) települést Donyeck megyében, és behatolt Mirnohrad (Dimitrov) város keleti negyedeibe – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.
(MTI)
Szibiha: eddig 13 ország jelezte, hogy amerikai fegyverekkel támogatná Ukrajnát
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az EU külpolitikai vezetőjével, Kaja Kallasszal tartott kijevi sajtótájékoztatóján azt mondta, az eddigi 6 országhoz újabb 7 ország csatlakozott, amelyek amerikai fegyvereket vásárolnának, melyeket aztán átadnának Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök korábban világossá tette, hogy ingyen nem ad át többek fegyvereket Ukrajnának, csak ha más NATO-tagországok megveszik azokat az Egyesült Államoktól.
Jó hír érkezett Ukrajnából
Ukrajnában 11,9 százalékra mérséklődött a fogyasztói árak éves szintű emelkedésének mértéke szeptemberben az augusztusban jegyzett 13,2 százalékot követően az ukrán statisztikai hivatal adatai szerint.
Lavrov szerint álhír, hogy Aszadot meg akarták mérgezni Oroszországban
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, álhírek azok a korábbi pletykák, melyek szerint az Oroszországba menekült volt szíriai elnököt, Bassár el-Aszadot valakik meg akarták volna mérgezni.
(TASZSZ)
A Kreml csak megismételni tudja álláspontját a Tomahawkok Ukrajnába küldéséről
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánt újabb kommentárt fűzni ahhoz, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kijelentette, engedélyezheti Tomahawk cirkálórakéták szállítását Ukrajnának.
Peszkov megismételte Moszkva álláspontját, miszerint az ilyen fegyverek bevetéséhez amerikai részvételre lenne szükség.
(Reuters)
Lavrov szerint Szíria érdekelt az orosz bázisok megtartásában
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy a szíriai hatóságok érdekeltek abban, hogy orosz katonai bázisokat tartsanak fenn a területükön.
Moszkva tárgyalásokat folytat Szíria új vezetésével a katonai bázisok megtartásáról.
A Putyin-szövetséges Bassár el-Aszad volt szír elnök tavaly decemberi bukásáig Oroszország két bázist tartott fent Szíriában: a tartúszi haditengerészeti bázist, illetve a Hmeimim légibázist. Aszad távozása után a bázisokat nagyrészt kiürítették.
(Reuters)
Az FSZB szerint közös merényletre készült az ukrán hírszerzés és az Iszlám Állam
Megakadályoztak egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet Moszkvában, a terrortámadást az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel együttműködésben készítették elő – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat; három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy olyan negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és aki az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna. A nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
(MTI)
Emeli a tétet Medvegyev: ha ezt megteszi Trump, megy az atom
Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök hétfőn fenyegető Telegram-üzenetet küldött Donald Trump számára, válaszul arra, hogy az amerikai elnök kilátásba helyezte nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnába küldését.
82 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Hétfőre virradóra 82 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az ukrán légierő közlése szerint. Ebből a légvédelem 69-et megsemmisített vagy más módon semlegesített.
Kijevbe érkezett Kaja Kallas
Az ukrán fővárosba érkezett Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.
Kallas X-oldalán azt írta:
Ma Kijevben vagyok, ahol a pénzügyi és katonai támogatásról, az ukrán energiaszektor biztonságáról és Oroszország háborús bűneiért való felelősségre vonásáról tárgyalok.
Ukrainians inspire the world with their courage.Their resilience calls for our full support.I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT https://t.co/xQ3juq9aTT— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Ismét dróntámadás érte a Krím legnagyobb olajraktárát
Egy héten belül már a második ukrán dróntámadás érte a megszállt Krím félsziget legnagyobb, Feodoszijában található olajraktárát.
Szergej Akszjonov, a Krím Moszkva által kinevezett vezetője arról számolt be, hogy a támadás nyomán tűz ütött ki a létesítményben.
Egy az Ukrán Biztonsági Szolgálatból (SZBU) származó forrás szerint legalább öt tartályt ért találat.
Legutóbb október 6-án érte támadás ugyanezt az olajraktárat.
Massive fire on the territory of the oil depot in Feodosia and not very helpful activity of the Russian air defence. https://t.co/tHY6cAnvgN pic.twitter.com/1dJhK9VVz6 https://t.co/tHY6cAnvgN— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 12, 2025
103 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium szerint hétfőre virradóra összesen 103 ukrán drónt lőttek le orosz vagy oroszok által megszállt ukrán területek felett.
(TASZSZ)
Látványosan fogynak Putyin tartalékai: időseket és betegeket kénytelenek toborozni a hadseregbe
Hiába a felkínált rengeteg pénz, nem nő az ukrajnai háborúba katonának jelentkezők száma Oroszországban – írja az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése.
Kétségbeesett orosz katona segélykiáltását fogta el az ukrán hírszerzés: ha ez igaz, nagy baj van
Az ukrán katonai hírszerzés lehallgatott egy telefonbeszélgetést, melyben egy orosz katona azt mondta, már a sebesülteket sem rotálják a fronton – írja az Ukrinform.
Sikeres ellentámadást hajtott végre az ukrán hadsereg Donyeckben
Az ukrán védelmi erők sikeres ellentámadást hajtottak végre Donyeck megyében, négy település közelében visszaszorítva az orosz csapatokat.
A DeepState frissített adatai szerint az ukrán védőknek sikerült visszaszorítaniuk az orosz erőket Nove Sahove, Zolotij Kolodiaz, Kucseriv Jar és Novopavlivka települések közelében a pokrovszki fronton. A helyzet ezeken a területeken azonban továbbra is rendkívül nehéz.
Az orosz csapatok veszteségeik ellenére folytatják a támadó hadműveleteket, és sikerült közvetlenül Kucseriv Jarba és Sahove közelében előrenyomulniuk.
Bombariadó volt a Budapest-Kijev járaton!
Több vasútvonalon, köztük a Budapest–Kijev nemzetközi járaton is bombariadót jelentettek. A hatóságok azonnal megkezdték a vonatok átvizsgálását, az utasokat biztonságos helyre kísérték, és ideiglenesen leállították a közlekedést több szakaszon is - írja az Unian.
Lukasenka: ahogy most áll a helyzet, Ukrajna hamarosan megszűnhet létezni
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy vasárnapi interjúban azt mondta, Ukrajna megszűnhet létezni, amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem kezd tárgyalásokba Oroszországgal – írja a The Kyiv Independent.
Dél-koreai miniszter: Észak-Korea segítséget kaphatott Oroszországtól tengeralattjárói fejlesztéséhez
Ahn Gyu-back dél-koreai védelmi miniszter hétfőn azt mondta, Észak-Korea valószínűleg segítséget kaphatott Oroszországtól tengeralattjárói fejlesztéséhez.
A miniszter szerint ugyanakkor még korai kimondani, hogy Phenjan ballisztikus rakétát tudott indítani tengeralattjáróról.
(Reuters)
Nukleáris hadgyakorlatot tart a NATO
A NATO október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát.
A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó Steadfast Noon hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről.
Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.
A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.
A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.
A hadgyakorlat rutinszerű ugyan, de egyúttal fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy „a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén” – idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség jelentése.
(MTI)
Trump egyenesen Putyinnak célozta a fenyegetését: „ezt ők sem akarhatják”
Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, fontolgatja, hogy Tomahawk rakétákat biztosít Ukrajnának, amennyiben Oroszország továbbra is folytatja a háborút, de előtte még beszélni kíván Vlagyimir Putyin orosz államfővel – írja a Reuters.
Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn
Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, de előbb tárgyalni szeretne Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A Kreml aggodalmát fejezte ki, hogy az ukránok az ilyen rakétákba „piszkos bombát”, azaz sugárzó anyaggal kevert robbanóanyagot tehetnek. A Kreml szerint ezért a Tomahawkok Ukrajnának adása „drámai eszkalációt” jelentene. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
