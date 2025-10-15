Az egyik legnagyobb európai országba szállt bele Donald Trump: jól ismert formában érkezhet a megtorlás

Nagyon elégedetlen vagyok Spanyolországgal. Ők az egyetlen ország, amely nem emelte a védelmi kiadásait 5%-ra... ezért nem vagyok elégedett velük
- nyilatkozta Trump a Fehér Házban.
Arra gondoltam, hogy kereskedelmi büntetést szabok ki rájuk vámok formájában amiatt, amit tettek, és ezt valószínűleg meg is fogom tenni
- tette hozzá az amerikai elnök.
Trump már több ízben sürgette a NATO-tagállamokat, hogy költsenek többet saját védelmükre. A múlt héten, a finn elnökkel tartott megbeszélésekor viszont tovább ment, és azt javasolta, hogy
a NATO fontolóra vehetné Spanyolország kizárását a szövetségből,
amiért az ország nem hajlandó elfogadni az új kötelezettségvállalást.
José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szerdán Trump kijelentéseire reagálva hangsúlyozta, hogy Spanyolország a szövetség megbízható tagja, és jelenleg 3000 katonát állomásoztat NATO-kötelékben.
Spanyolország elkötelezettségéhez és a transzatlanti biztonsághoz való hozzájárulásához nem fér kétség
- mondta újságíróknak kínai látogatása során. A Bloomberg mindezt úgy értelmezte, hogy a spanyol kormány igyekszik nem nagy dobra verni Trump fenyegetéseit.
Albares VI. Fülöp király jövő hónapban esedékes látogatását készíti elő Pekingben, Spanyolország Kínával fenntartott kapcsolata pedig egy másik vitás pont a Trump-féle Fehér Házzal.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök áprilisban a távol-keleti nagyhatalomba látogatott, amikor is felszólította az Európai Uniót, hogy gondolja át Kína-politikáját, mondván, a kereskedelmi háború senkinek sem áll érdekében.
Spanyolország volt az egyetlen a 32 tagú észak-atlanti szövetségből, amely nem vállalta idén nyáron, hogy katonai kiadásait a GDP 5%-ára emeli.
Sánchez az utolsó pillanatban felmentést harcolt ki, és kijelentette, csak 2,1%-ig hajlandóak emelni a ráfordítási szintet, amit "elegendőnek és reálisnak" nevezett.
Az 1982 óta NATO-tag ibériai ország azzal érvel, hogy az alacsonyabb kiadásokat erős hozzájárulással kompenzálja olyan NATO-missziókban, mint a lettországi, szlovákiai, romániai, bulgáriai és törökország szerepvállalás.
