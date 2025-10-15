  • Megjelenítés
Az egyik legnagyobb európai országba szállt bele Donald Trump: jól ismert formában érkezhet a megtorlás
Globál

Az egyik legnagyobb európai országba szállt bele Donald Trump: jól ismert formában érkezhet a megtorlás

Portfolio
Donald Trump kereskedelmi szankciókkal, azon belül vámokkal fenyegette meg Spanyolországot, mert Madrid nem hajlandó vállalni, hogy a védelmi kiadásait 5%-ra emeli a GDP arányában. Az amerikai elnök ezt a NATO iránti tiszteletlenségnek nevezte - idézi a Reuters a republikánus politikust.

Nagyon elégedetlen vagyok Spanyolországgal. Ők az egyetlen ország, amely nem emelte a védelmi kiadásait 5%-ra... ezért nem vagyok elégedett velük

- nyilatkozta Trump a Fehér Házban.

Arra gondoltam, hogy kereskedelmi büntetést szabok ki rájuk vámok formájában amiatt, amit tettek, és ezt valószínűleg meg is fogom tenni

- tette hozzá az amerikai elnök.

Trump már több ízben sürgette a NATO-tagállamokat, hogy költsenek többet saját védelmükre. A múlt héten, a finn elnökkel tartott megbeszélésekor viszont tovább ment, és azt javasolta, hogy

a NATO fontolóra vehetné Spanyolország kizárását a szövetségből,

amiért az ország nem hajlandó elfogadni az új kötelezettségvállalást.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szerdán Trump kijelentéseire reagálva hangsúlyozta, hogy Spanyolország a szövetség megbízható tagja, és jelenleg 3000 katonát állomásoztat NATO-kötelékben.

Spanyolország elkötelezettségéhez és a transzatlanti biztonsághoz való hozzájárulásához nem fér kétség

- mondta újságíróknak kínai látogatása során. A Bloomberg mindezt úgy értelmezte, hogy a spanyol kormány igyekszik nem nagy dobra verni Trump fenyegetéseit.

Albares VI. Fülöp király jövő hónapban esedékes látogatását készíti elő Pekingben, Spanyolország Kínával fenntartott kapcsolata pedig egy másik vitás pont a Trump-féle Fehér Házzal.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök áprilisban a távol-keleti nagyhatalomba látogatott, amikor is felszólította az Európai Uniót, hogy gondolja át Kína-politikáját, mondván, a kereskedelmi háború senkinek sem áll érdekében.

Spanyolország volt az egyetlen a 32 tagú észak-atlanti szövetségből, amely nem vállalta idén nyáron, hogy katonai kiadásait a GDP 5%-ára emeli.

Sánchez az utolsó pillanatban felmentést harcolt ki, és kijelentette, csak 2,1%-ig hajlandóak emelni a ráfordítási szintet, amit "elegendőnek és reálisnak" nevezett.

Az 1982 óta NATO-tag ibériai ország azzal érvel, hogy az alacsonyabb kiadásokat erős hozzájárulással kompenzálja olyan NATO-missziókban, mint a lettországi, szlovákiai, romániai, bulgáriai és törökország szerepvállalás.

