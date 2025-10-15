  • Megjelenítés
Az EU-csatlakozásra készül a posztszovjet ország, a Világbanknál is dolgozó szakembert igazolnának a kormányfői posztra
Globál

Az EU-csatlakozásra készül a posztszovjet ország, a Világbanknál is dolgozó szakembert igazolnának a kormányfői posztra

Portfolio
A moldovai parlamenti választásokon győztes Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) Alexandru Munteanut jelöli a posztszovjet ország következő miniszterelnökének – írja a Reuters.

Muntaneu közgazdász, egy befektetési cég alapítója, és korábban nem viselt politikai hivatalt. 20 éven keresztül külföldön dolgozott.

Igor Grosu, a PAS elnöke azzal indokolta Muntaneu jelölését, hogy

az országnak most egy komoly gazdasági tapasztalattal rendelkező specialistára van szüksége, aki előre tudja mozdítani Moldova európai uniós integrációját és a gazdaság fejlődését.

Muntaneu azt írta, jelenleg tárgyalásokat folytat a győztes párttal. Megjegyezte, korábban 10 évet dolgozott a Világbanknál Washingtonban, ahol az ország nyugatos államfője, Maia Sandu is.

A jelenlegi, szintén PAS-párti kormányfő, Dorin Recean, aki 2023 februárja óta miniszterelnök, lemond, és visszavonul a politikától.

A szeptember 28-án rendezett választásokat a nyugatos PAS 50,2 százalékkal nyerte, ezzel egyedül is parlamenti többséget szerzett.

A párt célul tűzte ki Moldova EU-s csatlakozását 2030-as céldátummal.

Eközben a TASZSZ-nak adott interjújában a Moldován belüli Gagauz Autonóm Terület oroszbarát, nemrég börtönbüntetésre ítélt vezetője, Evghenia Guțul azt mondta,

a moldovai vezetés célja, hogy elvegye Gagauzia autonómiáját, egy egyszerű járássá fokozzák le, és közvetlenül Chisinauból irányítsák.

Gagauziában zömmel az eredetileg a török nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélő gagauzok élnek, akik a Szovjetunió ideje alatt nagyrészt eloroszosodtak. A mostani parlamenti választásokon a Moszkva-barát Hazafias Blokk a legnagyobb sikerét éppen Gagauziában aratta.

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katonák ukrajna oroszország háború konfliktus önjáró tarack tűz tüzérség csata
Globál
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Pénzcentrum
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility