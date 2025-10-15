Az EU-csatlakozásra készül a posztszovjet ország, a Világbanknál is dolgozó szakembert igazolnának a kormányfői posztra

Muntaneu közgazdász, egy befektetési cég alapítója, és korábban nem viselt politikai hivatalt. 20 éven keresztül külföldön dolgozott.
Igor Grosu, a PAS elnöke azzal indokolta Muntaneu jelölését, hogy
az országnak most egy komoly gazdasági tapasztalattal rendelkező specialistára van szüksége, aki előre tudja mozdítani Moldova európai uniós integrációját és a gazdaság fejlődését.
Muntaneu azt írta, jelenleg tárgyalásokat folytat a győztes párttal. Megjegyezte, korábban 10 évet dolgozott a Világbanknál Washingtonban, ahol az ország nyugatos államfője, Maia Sandu is.
A jelenlegi, szintén PAS-párti kormányfő, Dorin Recean, aki 2023 februárja óta miniszterelnök, lemond, és visszavonul a politikától.
A szeptember 28-án rendezett választásokat a nyugatos PAS 50,2 százalékkal nyerte, ezzel egyedül is parlamenti többséget szerzett.
A párt célul tűzte ki Moldova EU-s csatlakozását 2030-as céldátummal.
Eközben a TASZSZ-nak adott interjújában a Moldován belüli Gagauz Autonóm Terület oroszbarát, nemrég börtönbüntetésre ítélt vezetője, Evghenia Guțul azt mondta,
a moldovai vezetés célja, hogy elvegye Gagauzia autonómiáját, egy egyszerű járássá fokozzák le, és közvetlenül Chisinauból irányítsák.
Gagauziában zömmel az eredetileg a török nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélő gagauzok élnek, akik a Szovjetunió ideje alatt nagyrészt eloroszosodtak. A mostani parlamenti választásokon a Moszkva-barát Hazafias Blokk a legnagyobb sikerét éppen Gagauziában aratta.
Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images
