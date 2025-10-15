  • Megjelenítés
Bejelentette Moszkva: konkrét béketervet raktak le Donald Trump asztalára - Amerikánál pattog a labda
Oroszország teljesen egyértelmű és konkrét lépéseket javasolt az Egyesült Államoknak a háború lezárására, Moszkva arra vár, hogy a leegyeztetett megoldási javaslatokra Amerika reagáljon valamit – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kommerszant hasábjain.

Lavrovtól egy interjúban azt kérdezték, hogy meddig tart majd az „Alaszka-faktor”, vagyis a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes találkozójából fakadó béketeremtési kedves.

Ki tudja? Én tippelni se tudok. Annyit viszont elmondhatok, hogy az alaszkai folyamat még nem zárult le”

– mondta el Lavrov az orosz álláspontot.

Előterjesztettek egy javaslatot, mi ismertettük az álláspontunkat, ami lényegében az, hogy elfogadjuk a javaslat lényegét, de javaslunk mi is egy konkrét útvonalat a megvalósítás felé. Most azt várjuk, hogy erre válaszoljanak”

– mondta Lavrov.

Lavrov azt nem mondta el, hogy pontosan mi az oroszok megoldási javaslata.

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

