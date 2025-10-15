Egyetlen lépéssel jelentős eszkaláció jöhet Ukrajnában – Elillant a béke lehetősége?

Amíg az oroszok azt látják, hogy meg fogják tudni nyerni ezt a háborút katonai eszközökkel, és a Nyugat fellépése nem fáj nekik annyira, mint amekkorát nyerhetnek azzal, hogyha legyőzik Ukrajnát, folytatni fogják a háborút

- fogalmazott a Portfolio vezető elemzője, Huszák Dániel a Global Insightban.

Vélekedése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy gondolja, hogy

az ukrajnai háborút meg fogja nyerni, ezért nem érdekelt kompromisszumos megoldásban.

A Portfolio új külpolitikai videós podcastjében arról is szó esett, hogy Washingtonban lépten-nyomon arról találgatnak, hogy Donald Trump küldhet-e Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat.

így ukrajna Oroszország európai részén szinte bárhová csapást mérhetne, akár moszvkára vagy szentpétervárra is.

Putyin az esetleges Tomahawk-transzfert "minőségi ugrásnak" nevezte az eszkaláció tekintetében, Huszák Dániel azonban pontosította a Kreml azon állításait, miszerint a Tomahawkot lehetetlen célba juttatni amerikai segítség nélkül.

A Portfolio újságírója szerint ugyanakkor

kérdéses, hogy ha Ukrajna valóban kapna Tomahawk rakétákat, akkor az olyan mennyiségben történne, ami döntő fordulatot hozna a háború menetében.



Az utóbbi időben emellett több NATO-országban is légtérsértések, drónbehatolások történtek, ami a Portfolio vezető elemzője szerint az európai légvédelem hiányosságaira mutatott rá. Az EU most egy komplex "drónfal" építését tervezi a keleti határok védelmére, mely potenciális működéséről és megvalósulási esélyeiről is szó esett a Global Insight debütáló adásában.

