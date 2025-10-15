  • Megjelenítés
Elkészültek a tervek: mindenki Donald Trump parancsára vár - Akár háború is jöhet Oroszországgal
Elkészültek a tervek: mindenki Donald Trump parancsára vár - Akár háború is jöhet Oroszországgal

A Pentagon már elkészítette a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának való átadási terveit, Donald Trump elnöknek csak ki kell adnia a parancsot és mennek a rakéták a háborúba – tudta meg a New York Times.

Az amerikai tervek szerint Ukrajna ismeretlen mennyiségű Tomahawk-rakétát és szárazföldi Typhon indítókat kapna – ezekkel a fegyverekkel Oroszország ellen tudna mélységi csapásokat végrehajtani.

Donald Trump elnöknek annyit kell tennie mindössze, hogy kiadja az utasítást a tervek végrehajtására, a rakéták meg is indulnak Ukrajna felé.

Az elnök egyelőre erre még nem adott utasítást, az NYT szerint még megpróbálja Putyint tárgyalásra kényszeríteni a rakéták átadásának fenyegetésével.

A New York Times arra is kitér, hogy „aggályok” merültek fel a Tomahawk-rakéták és az indítók tárolásával kapcsolatosan, illetve egyes tisztviselők amiatt is aggódnak, hogy limitált mennyiségű Tomahawk-rakéta nem hozna lényegi változást a frontvonalon, de jelentősen eszkalálná a háborút,

a transzfer akár közvetlen katonai konfliktus is kirobbanhat Oroszország és a NATO közt.

Trader

