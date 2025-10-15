  • Megjelenítés
Elsöprő támadássorozatba lendült Moszkva – Felcsaptak a lángok, Kijevben terrorizmust kiáltottak
Elsöprő támadássorozatba lendült Moszkva – Felcsaptak a lángok, Kijevben terrorizmust kiáltottak

Oroszország tegnap éjszaka támadást intézett az ukrán állami Naftohaz egyik kapcsolt energiatermelésű erőműve ellen, ami tüzet okozott a létesítményben - írta meg a RBC-Ukraine.

A Naftohaz közleménye szerint az orosz haderő csak az elmúlt hét folyamán – az erőmű elleni csapást nem számítva –

három nagyszabású támadást hajtott végre az állami vállalatcsoport gázipari létesítményei ellen.

A héten a Harkivi régióban csapott le egy ilyenre Moszvka, valamint korábban célba vettek egy-egy gáztermelő üzemet Szumi és Csernyihiv megyében is.

Ezek a létesítmények nem katonai célpontok. Az orosz erők újabb terrorcselekményeket követnek el, amelyek célja, hogy megfosszák Ukrajnát a gáztól, a fűtéstől és az elektromos áramtól a téli időszakban. Az oroszok még mindig nem értik, hogy nem fognak megtörni vagy megfélemlíteni minket. Mindent helyreállítunk. Mindent újjáépítünk

- nyilatkozta Szerhij Koreckij, a Naftohaz vezérigazgatója.

Az ősz beköszöntével Oroszország támadássorozatot indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.

A fő célpontnak a hőerőművek, illetve a kapcsolt villamos- és hőerőművek számítanak.

Tegnap este Ukrajna több régiójában vészhelyzeti áramkimaradást vezettek be az orosz támadások miatt. A szolgáltatás délelőttre a legtöbb helyen visszaállt.

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna áramellátási problémája nem fog csillapodni az újabb orosz támadások közepette, ezért

szükségessé válhat az elektromos áram Európai Unióból történő importja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

ukrán katonák ukrajna oroszország háború konfliktus önjáró tarack tűz tüzérség csata
