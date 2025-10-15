Elsöprő támadássorozatba lendült Moszkva – Felcsaptak a lángok, Kijevben terrorizmust kiáltottak

A Naftohaz közleménye szerint az orosz haderő csak az elmúlt hét folyamán – az erőmű elleni csapást nem számítva –
három nagyszabású támadást hajtott végre az állami vállalatcsoport gázipari létesítményei ellen.
A héten a Harkivi régióban csapott le egy ilyenre Moszvka, valamint korábban célba vettek egy-egy gáztermelő üzemet Szumi és Csernyihiv megyében is.
Ezek a létesítmények nem katonai célpontok. Az orosz erők újabb terrorcselekményeket követnek el, amelyek célja, hogy megfosszák Ukrajnát a gáztól, a fűtéstől és az elektromos áramtól a téli időszakban. Az oroszok még mindig nem értik, hogy nem fognak megtörni vagy megfélemlíteni minket. Mindent helyreállítunk. Mindent újjáépítünk
- nyilatkozta Szerhij Koreckij, a Naftohaz vezérigazgatója.
Az ősz beköszöntével Oroszország támadássorozatot indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.
A fő célpontnak a hőerőművek, illetve a kapcsolt villamos- és hőerőművek számítanak.
Tegnap este Ukrajna több régiójában vészhelyzeti áramkimaradást vezettek be az orosz támadások miatt. A szolgáltatás délelőttre a legtöbb helyen visszaállt.
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna áramellátási problémája nem fog csillapodni az újabb orosz támadások közepette, ezért
szükségessé válhat az elektromos áram Európai Unióból történő importja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
