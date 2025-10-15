Évekig késett, de végre megérkezik: Amerika új szuperrakétája helyre állíthatja a hatalmi egyensúlyt

A washingtoni állambeli Joint Base Lewis-McChordban állomásozó 1. Multi Domain Harci Kötelék már 2021-ben megkapta a Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), más néven Dark Eagle rendszer összes elemét,

kivéve a rakétákat.

Az egység eredetileg 2023 őszén kapta volna meg a rakétákat, de több sikertelen teszt miatt a hadsereg kénytelen volt elhalasztani a telepítést.

Az első három rakétát már korábban leszállították az egységnek, a negyedik jelenleg a Lockheed Martin alabamai létesítményében esik át az átvételi ellenőrzéseken. A fennmaradó nyolc rakéta várhatóan december végéig érkezik meg, ami teljessé teszi az első üteg alapfelszerelését. Ezután kezdődik a második üteg felszerelése.

A rakéták telepítése hosszú késedelmet követően valósul meg. Több tesztet is meg kellett szakítani 2023-ban a rakéta indítási folyamatában jelentkező problémák miatt. A teljes rendszer tesztelése kulcsfontosságú volt annak biztosításához, hogy a fegyver biztonságos, hatékony és bevetésre kész legyen.

Bár a fegyver hadrendbe állítása közel két évvel tovább tart a tervezettnél, a hadsereg tisztviselői hangsúlyozzák, hogy a rakétafejlesztési programok általában körülbelül 10 évig tartanak, míg az LRHW program alig több mint öt éve indult.

A hiperszonikus rakétatechnológia egy azon nagyon kevés high-tech képesség közül, melyben az USA komolyan le van maradva riválisaihoz képest: Kína és Oroszország is tart már hadrendben működőképes irányváltoztatásra alkalmas hiperszonikus rakétákat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images