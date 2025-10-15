Ez egyre durvább: amerikai bombázók jelentek meg Venezuela körül – Azonnal riasztották a vadászgépeket

A UK Defense Journal cikke szerint az amerikai gépeket La Orchila és Gran Roque szigetek körül észlelték, a bombázók polgári repülési radarokon is láthatók voltak.
Nemrég Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, hogy az amerikai haderő felrobbantott egy drogcsempész-hajót Venezuela partjainál.
Több háborús OSINT-blog is arról ír:
a venezuelai légierő F-16-osokat küldött a levegőbe,
egyes források szerint azért, hogy elfogják az amerikai B-52-eseket és kikísérjék őket a térségből. Erről hivatalos megerősítés még nem érkezett.
Donald Trump amerikai elnök jelentősen növelte az Egyesült Államok katonai jelenlétét Venezuela körül, Caracas attól tart, az USA bármikor támadást indíthat. Részletesen erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Jason Smith/Getty Images for NASCAR
15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás
A költségvetési hiány viszont csökken tavalyhoz képest.
Megtörte a csendet Moszkva: elmondták, szerintük mi az igazság az Európát terrorizáló drónokról
Ez most az orosz álláspont.
Bejelentette Moszkva: konkrét béketervet raktak le Donald Trump asztalára - Amerikánál pattog a labda
Moszkva egészen konkrét megoldási javaslattal állt elő.
Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára
A lehetséges személyek köre ötre szűkült.
Mi a következő lépés? - Ezek a lehetőségek állnak a nyugat-magyarországi régió vállalkozásai előtt
Az ország nyugati részén tevékenykedő vállalkozók voltak fókuszban.
Kimondta Budanov: egyetlen dolognak köszönhető csupán, hogy Oroszország még nem vesztette el a háborút
Erős vélemény jött a HUR éléről.
Scott Bessent: "Nem fogunk tárgyalni csak azért, mert a tőzsde esik"
Megszólalt az amerikai pénzügyminiszter a Kínával folytatott tárgyalások állásáról.
Nekiment Donald Trump Európa egyik legerősebb országának - Ezt már Brüsszel sem hagyhatta szó nélkül
Újabb fordulat a kereskedelmi háborúban.
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!