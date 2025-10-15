Ez egyre durvább: amerikai bombázók jelentek meg Venezuela körül – Azonnal riasztották a vadászgépeket

Két amerikai B-52 Stratofortress bombázó repült végig Venezuela partjai mellett, nem megerősített források szerint a latin-amerikai ország F-16-os vadászgépeket riasztott az amerikai gépek elfogására.

A UK Defense Journal cikke szerint az amerikai gépeket La Orchila és Gran Roque szigetek körül észlelték, a bombázók polgári repülési radarokon is láthatók voltak.

Nemrég Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, hogy az amerikai haderő felrobbantott egy drogcsempész-hajót Venezuela partjainál.

Több háborús OSINT-blog is arról ír:

a venezuelai légierő F-16-osokat küldött a levegőbe,

egyes források szerint azért, hogy elfogják az amerikai B-52-eseket és kikísérjék őket a térségből. Erről hivatalos megerősítés még nem érkezett.

Donald Trump amerikai elnök jelentősen növelte az Egyesült Államok katonai jelenlétét Venezuela körül, Caracas attól tart, az USA bármikor támadást indíthat. Részletesen erről itt írtunk:

Címlapkép forrása: Jason Smith/Getty Images for NASCAR