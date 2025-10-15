  • Megjelenítés
Ez lehet Moszkva végső ultimátuma: ha Trump ezt meglépi, súlyos csapás vár Amerikára
Ez lehet Moszkva végső ultimátuma: ha Trump ezt meglépi, súlyos csapás vár Amerikára

Ha Donald Trump amerikai elnök úgy dönt, hogy Tomahawk cirkálórakétákat ad Ukrajnának, Oroszország közvetlenül megtámadhatja a NATO-t, illetve modern rakétákat, például hiperszonikus rakétákat adhat olyan országoknak, melyek ezeket potenciálisan az Egyesült Államok ellen tudják használni – mondták el orosz szakértők az MK.ru-nak.

Donald Trump amerikai elnök talán napokon belül eldönti, ad-e Ukrajnának Tomahawk cirkálórakétákat, ezek a fegyverek Oroszország európai területei ellen komoly veszélyt jelentenek.

Sztanyiszláv Krapivnyik orosz haditechnikai szakértő azt javasolta Moszkvának: egyértelműen, közvetlenül figyelmeztetni kell Washingtont arra, hogy a Tomahawk rakéták átadása nukleáris eszkaláció kockázatát hordozza magában.

Hivatalosan is tájékoztatni kell Washingtont arról, hogy ha Tomahawk rakéta indul meg Moszkva ellen, Washington többé nem fog létezni”

– javasolta az amerikai haderőt is megjárt orosz véleményvezér.

Krapivnyik azt javasolja még a Kremlnek, hogy támadják meg Oresnyik-rakétákkal azokat az európai fegyverdepókat, ahol a NATO nukleáris fegyvereket tárol.

Alexander Artamonov orosz professzor más megközelítést javasol: szerinte a megfelelő válasz az lenne, ha

Moszkva rakétatechnológiát adna át az USA ellenségeinek, ahhoz hasonlóan, ahogy az USA Oroszország ellenségeit fegyverzi fel ilyen eszközökkel.

Artamonov professzor úgy látja, Irán, Észak-Korea kézenfekvő választás lenne, de a leghatásosabb intézkedés az lenne, ha Oroszország Zirkon és Kinzsal hiperszonikus rakétákat adna át Kubának, Nicaraguának.

Emellett, egy meg nem nevezett szakértő azt javasolta a lapnak, hogy adjanak a jemeni húsziknak is Orensyik-rakétákat, akik ezzel amerikai repülőgép-hordozókat tudnának elsüllyeszteni. Ez a véleményvezér hangsúlyozza: Ukrajna már most is amerikai ATACMS-rakétákkal lő orosz városokat, erre megfelelő reakció lenne az Amerika-ellenes milíciák felfegyverzése.

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

