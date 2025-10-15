Fordulat az Északi Áramlat ügyében: ezt megúszta a szabotőrök vezetője, még az is lehet, hogy szabadon engedik

Az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak. A férfi védőügyvédje ezután valószínűleg kérni fogja a gyanúsított szabadon bocsátását.

A Szerhij K. néven azonosított férfit augusztusban tartóztatták le az olaszországi Rimini közelében európai elfogatóparancs alapján.

A gyanúsítottat a Balti-tengeren futó, Németországot orosz gázzal ellátó vezetékek felrobbantásával hozzák összefüggésbe.

Valószínűleg ő vezette azt az ukrán állampolgárokból álló csapatot, akik szabotálták a létesítményt. A férfit robbanás előidézésében való összeesküvéssel, alkotmányellenes szabotázzsal és fontos létesítmények megsemmisítésével vádolta meg Németország.

Az olasz legfelsőbb bíróság (Corte di Cassazione) szerdán helyt adott a védelem érvelésének, miszerint "az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló tények jogi minősítése helytelen volt" - közölte Nicola Canestrini, a gyanúsított ügyvédje.

Az ügyet egy később meghatározandó időpontban újra bíróság elé kell vinni.

A mai eredmény fényében a következő napokban mérlegelni fogom, hogy fennállnak-e a feltételei ügyfelem szabadon bocsátása kérelmezésének, mivel fogva tartásának jogi alapja megszűnt"

- tette hozzá a védő.

A 2022 szeptemberében történt robbanásokat mind Moszkva, mind a Nyugat szabotázsnak minősítette. Az incidens jelentősen csökkentette Európa orosz gázellátását, súlyosbította az ukrajnai konfliktust és energiaellátási nehézségeket okozott a kontinensen.

A robbantásokért senki nem vállalta a felelősséget, Ukrajna pedig tagadta érintettségét.

A gyanúsított azután fordult a legfelsőbb bírósághoz, hogy egy korábbi bírósági döntés elrendelte a német hatóságoknak való kiadatását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Swedish Coast Guard via Getty Images