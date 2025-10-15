Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

Tudósításunk itt folytatódik
Szerdai hírfolyamunk ezen a linken követhető:
Moszkva figyelmeztet: ha Trump ezt tényleg meglépi, egy csapásra elveszti a béketeremtés lehetőségét
Nem fogja megváltoztatni a háború menetét az, ha Ukrajna Tomahawk cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, viszont súlyos hatással lesz a transzfer az orosz-amerikai kapcsolatokra, a béketeremtésre és a globális biztonságra is – jelentette ki Alekszej Puskov orosz szenátor a TASZSZ szerint.
Állítólag megfosztották államolgárságától Odessza polgármesterét
Több ukrán lap is arról értesült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök három ukrán férfit is megfosztott állampolgárságától: két politikust és egy művészt, akiket hazaárulással vádolt meg.
Az egyik érintett sajtóértesülések szerint Hennadij Trusanov, Odessza jelenleg is hivatalban lévő polgármestere.
A sajtóértesüléseket az ukrán elnöki hivatal nem erősítette meg.
Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet
Ukrajna várhatóan kis mennyiségű Tomahawk cirkálórakétát kap csak az Egyesült Államoktól, ha egyáltalán kap, annyit biztosan nem, hogy az új fegyver érdemben befolyásolja a háború menetét – írta meg a Financial Times.
Miért nem használja Oroszország az atomfegyvereit? Megjött a magyarázat – Ez lehet Trump ütőkártyája
Oroszország nem fog atomtámadást indítani Ukrajna ellen a háború során, mivel Kína és Moszkva partnerei ellenzik a nukleáris fegyverek használatát- jelentette ki Andrij Kovalenkó, az ukrán Központi Védelmi Fejlesztési Ügynökség vezetője.
Kimondta a Kreml: nem maradt más választás, Oroszország folytatja a háborút
Azért folytatja Oroszország a „különleges műveletet”, vagyis Ukrajna invázióját, mert nincs más választása, viszont Moszkva kész békés megoldást találni a helyzet rendezésére – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő ma délután.
Elfoglalták az oroszok Balahánt
A donyecki település bekebelezéséről ma délelőtt adott hírt az orosz védelmi minisztérium.
Csak egy új bankjegyet akart bevezetni Moszkva, mégis hatalmas botrány kerekedett - Összevesztek a csecsenek és az orosz jobboldal
Az orosz jegybank kénytelen volt törölni az új 500 rubeles bankjegy hátoldalának tervezésére kiírt szavazást, miután a verseny politikai feszültségeket szított a régiók között, különösen a csecsen vezetés és az orosz nacionalista bloggerek között - számolt be a Moscow Times.
Kiröhögte a NATO-főtitkár az oroszokat: azt mondja, megalázó incidens történt - Moszkva nagyon dühös
Mark Rutte NATO-főtitkár gúnyt űzött az orosz haditengerészet állapotából, mivel a gyanú szerint egy katonai tengeralattjáró meghibásodott nemzetközi vizeken - jelentette a BBC. Moszkva mindent tagad: szerintük a kialakult helyzet totális félreértés.
Finnországgal tárgyalt Kijev
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy finn kollégájával, Alexander Stubb finn államfővel megvitatta országa légvédelmi igényeit az ukrán energetikai infrastruktúrát ért legutóbbi orosz támadások után.
(Reuters)
Orosz olaj ide vagy oda, úgy látszik az EU-val köti meg alkuját a világgazdaság új nagyhatalma
Már a tárgyalásokat vezető döntéshozók szintjén is állandó kommunikációs csatornákat nyitottak, miután az elmúlt héten komoly áttörést értek el az India és az EU közt folyó szabadkereskedelmi tárgyalásokban. Bár néhány hete még a basmati rizs oltalom alá vétele is képes volt megakasztani a tárgyalásokat, nemrég sikerült lezárni a szabadkereskedelmi megállapodás egy újabb fejezetét, és úgy látszik, az amerikai nyomásnak is köszönhetően, India készen lehet visszavágni az ukrajnai háború óta kialakult nagymértékű orosz olajimportját.
Megszólalt Moszkva a NATO partjain haladó titokzatos tengeralattjáróról - Aggodalomra semmi ok
Az orosz haditengerészet cáfolta, hogy egyik tengeralattjárója műszaki probléma miatt kényszerült felszínre emelkedni a francia partok közelében a múlt héten - tudósított a Moscow Times.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő friss jelentése szerint Oroszország összesen 96 különböző drónt indított el az éjszaka folyamán, ezek közül a légvédelemnek 69-et sikerült megsemmisítenie.
Harkivban a támadások miatt mintegy 30 ezer ember maradt áram nélkül, a fronthoz közel fekvő Mikolaivkában pedig egy iskola kaphatott találatot.
(Telegram)
Megvan, mikor ül újra asztalhoz Trump és Zelenszkij - Jöhetnek a Tomahawkok?
Zelenszkij és Trump találkozóra készül pénteken Washingtonban, ahol valószínűleg ismét szóba fog kerülni a Tomahawk "cirkálórakéták" eladása is - jelentette a Kyiv Independent.
Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn
Az ukrán-magyar határszakaszon 5263 ember lépett be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 27 embernek állítottak ki - jelentette az ORFK.
(MTI)
Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása
Jelentősen csökkent az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek mértéke az elmúlt hónapokban a Kiel Intézet október 14-én közzétett jelentése szerint, annak ellenére, hogy bevezették a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) programot - közölte a Kyiv Independent.
Harkivot bombázták az oroszok
Ukrajna második legnagyobb városát siklóbombákkal támadta az orosz légierő. A helyi hatóságok szerint az energetikai infrastruktúrát ért támadás miatt legalább 30 ezer embernél elment az áram.
(Reuters)
Trump szerint Erdogan lesz a kulcsszereplő az ukrajnai béke felé vezető úton
Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetéről nyilatkozva jelentette ki, hogy török kollégája fontos szerepet fog játszani a háború lezárásában.
(Reuters)
Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden
Az orosz kormány új törvénytervezete lehetővé tenné a szerződéses tartalékosok mozgósítását külföldi harcokhoz. Ez jelenleg nagyjából két millió főt érintene. Ukrán drónok támadták meg a Feodoszija olajdepót a Krím-félszigeten, a komplexumból hatalmas lángok csaptak fel az éjszaka. Pénteken ismét találkozik Zelenszkij és Trump Washhingtonban, valószínűleg a Tomahawk rakétákról lesz szó. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
Donald Trump: Ha a Hamász nem teszi le a fegyvert, erővel fegyverezzük le őket
Egyeztetett a szervezettel az elnök.
Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg
Szerinte az Egyesült Államoknak óvatosnak kell lennie Kínával.
Sokkoló kutatás érkezett a Covidról, ez mindent megváltoztathat
Ijjesztő eredményre jutottak a tudósok.
Itt a következő árfolyamrakéta: partnerségre lép a ChatGPT fejlesztője a kiskereskedelmi óriással
Felpörög az AI-biznisz, örülnek a befektetők.
Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon
Dolgozik rajta a kormány.
Nagy ajándékkal készülnek Trumpék, örülhetnek a Wall Street óriásai
Mindenki bizakodó a lépéssel kapcsolatban.
Történelmi rekord született a megújuló energiában, de még így sem elég a növekedés a klímacélokhoz
Idén sikerülhet valamennyit ledolgozni a lemaradásból.
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!