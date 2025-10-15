  • Megjelenítés
Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden
Globál

Portfolio
Az orosz kormány új törvénytervezete lehetővé tenné a szerződéses tartalékosok mozgósítását külföldi harcokhoz. Ez jelenleg nagyjából két millió főt érintene. Ukrán drónok támadták meg a Feodoszija olajdepót a Krím-félszigeten, a komplexumból hatalmas lángok csaptak fel az éjszaka. Pénteken ismét találkozik Zelenszkij és Trump Washhingtonban, valószínűleg a Tomahawk rakétákról lesz szó. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Tudósításunk itt folytatódik

Moszkva figyelmeztet: ha Trump ezt tényleg meglépi, egy csapásra elveszti a béketeremtés lehetőségét

Nem fogja megváltoztatni a háború menetét az, ha Ukrajna Tomahawk cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, viszont súlyos hatással lesz a transzfer az orosz-amerikai kapcsolatokra, a béketeremtésre és a globális biztonságra is – jelentette ki Alekszej Puskov orosz szenátor a TASZSZ szerint.

Állítólag megfosztották államolgárságától Odessza polgármesterét

Több ukrán lap is arról értesült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök három ukrán férfit is megfosztott állampolgárságától: két politikust és egy művészt, akiket hazaárulással vádolt meg.

Az egyik érintett sajtóértesülések szerint Hennadij Trusanov, Odessza jelenleg is hivatalban lévő polgármestere.

A sajtóértesüléseket az ukrán elnöki hivatal nem erősítette meg.

Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet

Ukrajna várhatóan kis mennyiségű Tomahawk cirkálórakétát kap csak az Egyesült Államoktól, ha egyáltalán kap, annyit biztosan nem, hogy az új fegyver érdemben befolyásolja a háború menetét – írta meg a Financial Times.

Miért nem használja Oroszország az atomfegyvereit? Megjött a magyarázat – Ez lehet Trump ütőkártyája

Oroszország nem fog atomtámadást indítani Ukrajna ellen a háború során, mivel Kína és Moszkva partnerei ellenzik a nukleáris fegyverek használatát- jelentette ki Andrij Kovalenkó, az ukrán Központi Védelmi Fejlesztési Ügynökség vezetője.

Kimondta a Kreml: nem maradt más választás, Oroszország folytatja a háborút

Azért folytatja Oroszország a „különleges műveletet”, vagyis Ukrajna invázióját, mert nincs más választása, viszont Moszkva kész békés megoldást találni a helyzet rendezésére – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő ma délután.

Elfoglalták az oroszok Balahánt

A donyecki település bekebelezéséről ma délelőtt adott hírt az orosz védelmi minisztérium.

Csak egy új bankjegyet akart bevezetni Moszkva, mégis hatalmas botrány kerekedett - Összevesztek a csecsenek és az orosz jobboldal

Az orosz jegybank kénytelen volt törölni az új 500 rubeles bankjegy hátoldalának tervezésére kiírt szavazást, miután a verseny politikai feszültségeket szított a régiók között, különösen a csecsen vezetés és az orosz nacionalista bloggerek között - számolt be a Moscow Times.

Kiröhögte a NATO-főtitkár az oroszokat: azt mondja, megalázó incidens történt - Moszkva nagyon dühös

Mark Rutte NATO-főtitkár gúnyt űzött az orosz haditengerészet állapotából, mivel a gyanú szerint egy katonai tengeralattjáró meghibásodott nemzetközi vizeken - jelentette a BBC. Moszkva mindent tagad: szerintük a kialakult helyzet totális félreértés.

Finnországgal tárgyalt Kijev

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy finn kollégájával, Alexander Stubb finn államfővel megvitatta országa légvédelmi igényeit az ukrán energetikai infrastruktúrát ért legutóbbi orosz támadások után.

(Reuters)

Orosz olaj ide vagy oda, úgy látszik az EU-val köti meg alkuját a világgazdaság új nagyhatalma

Már a tárgyalásokat vezető döntéshozók szintjén is állandó kommunikációs csatornákat nyitottak, miután az elmúlt héten komoly áttörést értek el az India és az EU közt folyó szabadkereskedelmi tárgyalásokban. Bár néhány hete még a basmati rizs oltalom alá vétele is képes volt megakasztani a tárgyalásokat, nemrég sikerült lezárni a szabadkereskedelmi megállapodás egy újabb fejezetét, és úgy látszik, az amerikai nyomásnak is köszönhetően, India készen lehet visszavágni az ukrajnai háború óta kialakult nagymértékű orosz olajimportját.

Megszólalt Moszkva a NATO partjain haladó titokzatos tengeralattjáróról - Aggodalomra semmi ok

Az orosz haditengerészet cáfolta, hogy egyik tengeralattjárója műszaki probléma miatt kényszerült felszínre emelkedni a francia partok közelében a múlt héten - tudósított a Moscow Times.

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő friss jelentése szerint Oroszország összesen 96 különböző drónt indított el az éjszaka folyamán, ezek közül a légvédelemnek 69-et sikerült megsemmisítenie.

Harkivban a támadások miatt mintegy 30 ezer ember maradt áram nélkül, a fronthoz közel fekvő Mikolaivkában pedig egy iskola kaphatott találatot.

(Telegram)

Megvan, mikor ül újra asztalhoz Trump és Zelenszkij - Jöhetnek a Tomahawkok?

Zelenszkij és Trump találkozóra készül pénteken Washingtonban, ahol valószínűleg ismét szóba fog kerülni a Tomahawk "cirkálórakéták" eladása is - jelentette a Kyiv Independent.

Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn

Az ukrán-magyar határszakaszon 5263 ember lépett be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 27 embernek állítottak ki - jelentette az ORFK.

(MTI)

Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása

Jelentősen csökkent az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek mértéke az elmúlt hónapokban a Kiel Intézet október 14-én közzétett jelentése szerint, annak ellenére, hogy bevezették a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) programot - közölte a Kyiv Independent.

Harkivot bombázták az oroszok

Ukrajna második legnagyobb városát siklóbombákkal támadta az orosz légierő. A helyi hatóságok szerint az energetikai infrastruktúrát ért támadás miatt legalább 30 ezer embernél elment az áram.

(Reuters)

Trump szerint Erdogan lesz a kulcsszereplő az ukrajnai béke felé vezető úton

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetéről nyilatkozva jelentette ki, hogy török kollégája fontos szerepet fog játszani a háború lezárásában.

(Reuters)

Az orosz kormány új törvénytervezete lehetővé tenné a szerződéses tartalékosok mozgósítását külföldi harcokhoz. Ez jelenleg nagyjából két millió főt érintene. Ukrán drónok támadták meg a Feodoszija olajdepót a Krím-félszigeten, a komplexumból hatalmas lángok csaptak fel az éjszaka. Pénteken ismét találkozik Zelenszkij és Trump Washhingtonban, valószínűleg a Tomahawk rakétákról lesz szó. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, Ukrajna letarolta Feodosziját

Döntött az orosz kormány: akár két millió katona menetelhet Ukrajnába

Kiszivárgott: lényegében Washingtonból irányítják az Oroszország elleni légicsapásokat

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

