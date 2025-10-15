  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: külföldön készül új katonai akcióra Oroszország – Figyelmeztetést kapott a NATO
Hírszerzési jelentés: külföldön készül új katonai akcióra Oroszország – Figyelmeztetést kapott a NATO

Belarusz (Fehéroroszország) területén készül katonai akcióra Oroszország, több ország is potenciálisan veszélyeztetett, Ukrajna az érintetteknek figyelmeztetést küldött – állítja hírszerzési információkra hivatkozva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij nem árulta el, Oroszország szerinte pontosan mit tervez, csak annyit mondott, hogy „ki akarják használni” Belaruszt,

és több országra veszélyes katonai akcióról van szó.

Azt mondta: a potenciális érintetteket Ukrajna figyelmezteti, de Kijev egyelőre nem teszi közzé az információkat nyilvánosan.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a napokban fokozott készültségbe helyezte a belarusz haderőt, hivatalosan azzal indokolva döntését, hogy „a harci készültséget ellenőrzi” a következő napokban.

Belarusz Oroszország és Ukrajna kivételével kizárólag NATO-tagállamokkal határos.

Címlapkép forrása: Brendan Hoffman/Getty Images

