Hírszerzési jelentés: külföldön készül új katonai akcióra Oroszország – Figyelmeztetést kapott a NATO

Zelenszkij nem árulta el, Oroszország szerinte pontosan mit tervez, csak annyit mondott, hogy „ki akarják használni” Belaruszt,
és több országra veszélyes katonai akcióról van szó.
Azt mondta: a potenciális érintetteket Ukrajna figyelmezteti, de Kijev egyelőre nem teszi közzé az információkat nyilvánosan.
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a napokban fokozott készültségbe helyezte a belarusz haderőt, hivatalosan azzal indokolva döntését, hogy „a harci készültséget ellenőrzi” a következő napokban.
Belarusz Oroszország és Ukrajna kivételével kizárólag NATO-tagállamokkal határos.
Címlapkép forrása: Brendan Hoffman/Getty Images
