Kezd célba érni az ukrán taktika: drámai számokat tettek le Putyin asztalára - Nagy bajban van Oroszország?

Oroszország tengeri olajtermékeinek exportja 17,1%-kal csökkent szeptemberben az augusztusi adatokhoz képest, így 7,58 millió tonnára esett vissza.

A visszaesés fő oka a finomítókat ért ukrán dróntámadások miatti termeléskiesés

- derül ki iparági forrásokból és a Reuters számításaiból.

Augusztusban és szeptemberben több jelentős finomítót is dróntámadás ért, köztük a Szurgutnyeftyegaz Kirisinyeftyeorgszintez finomítóját, a Lukoil volgográdi üzemét és a Rosznyeft Szamara finomítócsoportját.

A balti-tengeri kikötőkön (Primorszk, Viszock, Szentpétervár és Uszty-Luga) keresztül történő olajtermékkivitel 15,4%-kal csökkent havi összehasonlításban, 4,36 millió tonnára esett vissza szeptemberben.

Az orosz fekete-tengeri és azovi-tengeri kikötőkön keresztül bonyolított üzemanyagexport 23,2%-kal csökkent augusztushoz képest, 2,52 millió tonnára.

Ezzel szemben az orosz sarkvidéki kikötőkből (Murmanszk és Arhangelszk) származó olajtermékkivitel enyhén, 1,8%-kal nőtt szeptemberben, elérve a 30 200 tonnát.

A távol-keleti orosz kikötőkben az üzemanyagexport 1,5%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, 661 300 tonnára - mutatják a források adatai és a Reuters számításai.

Az orosz gazdaság és hadiipar nagy mértékben függ az energiahordozók exportjából szerzett bevételektől.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images