Kimondta Berlin: német pénzből épülnek az Oroszországot pusztító fegyverek

Németország 400 millió eurót biztosít Ukrajna számára nagy hatótávolságú drónok beszerzésére, az első gépeket Ukrajna már most eredményesen használja az orosz hátország ellen - jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter.

A német vezető szerdán Brüsszelben, az Ukrajna Védelmi Kontaktcsoportjának ülését követő sajtótájékoztatón jelentette be a támogatást.

Németország 400 millió eurót biztosít nagy hatótávolságú drónok vásárlására. Ez segíti Ukrajnát abban, hogy csapást mérjen az orosz logisztikai létesítményekre a frontvonal mögött. Már látjuk az első sikereket

- mondta a miniszter az Ukrinform cikke szerint.

Az Ukrajna Védelmi Kontaktcsoportjának 31. ülését október 15-én, szerdán tartották a NATO brüsszeli központjában, a "Ramstein" formátumban. A találkozón 50 ország képviselői vettek részt.

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images