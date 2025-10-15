  • Megjelenítés
Kimondta Berlin: német pénzből épülnek az Oroszországot pusztító fegyverek
Globál

Kimondta Berlin: német pénzből épülnek az Oroszországot pusztító fegyverek

Portfolio
Németország 400 millió eurót biztosít Ukrajna számára nagy hatótávolságú drónok beszerzésére, az első gépeket Ukrajna már most eredményesen használja az orosz hátország ellen - jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter.

A német vezető szerdán Brüsszelben, az Ukrajna Védelmi Kontaktcsoportjának ülését követő sajtótájékoztatón jelentette be a támogatást.

Németország 400 millió eurót biztosít nagy hatótávolságú drónok vásárlására. Ez segíti Ukrajnát abban, hogy csapást mérjen az orosz logisztikai létesítményekre a frontvonal mögött. Már látjuk az első sikereket

- mondta a miniszter az Ukrinform cikke szerint.

Az Ukrajna Védelmi Kontaktcsoportjának 31. ülését október 15-én, szerdán tartották a NATO brüsszeli központjában, a "Ramstein" formátumban. A találkozón 50 ország képviselői vettek részt.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
EU-Európai-Bizottság-megállapodás-migracio-szerbia-nyugat-balkán-illegális-bevándorlás
Globál
Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok
Pénzcentrum
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility