Kimondta Budanov: egyetlen dolognak köszönhető csupán, hogy Oroszország még nem vesztette el a háborút

Ha Oroszország nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától, már rég elvesztette volna az ukrajnai háborút – jelentette ki Dmitro Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője.

Oroszország már rég elvesztette volna ezt a háborút. Ukrajna, partnerinek segítségével, régóta visszaszerezte volna a megszállt területeket, ha a Kreml nem kap segítséget szövetségeseitől. Elsősorban Észak-Koreától”

– osztotta meg véleményét Budanov egy katonai fórumon, ahol Ukrajna külföldi szövetségesei is részt vettek.

Arra is kitért, hogy vannak olyan, „nem őszinte” országok is, amelyek nem segítik nyíltan Oroszországot, viszont elnézik, hogy állampolgáraik az orosz haderőbe mennek harcolni és segítenek akarva-akaratlanul Moszkvának a nemzetközi szankciók kijátszásában.

Budanov köszönetet mondott Ukrajna külföldi szövetségeseinek a támogatásért.

Címlapkép: Mil.ru / Wikimedia Commons