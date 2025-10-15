Kimondta Ukrajna egyik legfőbb támogatója: elég volt az ukrán menekültekből, kezd elharapódzni a helyzet

Marcin Przydacz kijelentette, hogy
a Lengyelországban tartózkodó ukránok nagy száma már "kihívást jelent" az ország számára.
Amikor a menekültek befogadásának mértéke meghaladja az ország alkalmazkodási és integrációs képességét, problémák kezdenek felmerülni – és Lengyelország nem akar ilyen problémákat
- mondta Przydacz. Elmondása szerint "már elértük a határt az ukránok befogadásában – nem tudunk többet befogadni", ezért eljött annak az ideje, hogy
az integrációra összpontosítsunk, és ez a folyamat már zajlik. De nem engedhetjük meg, hogy elkülönült enklávék alakuljanak ki.
Karol Nawrocki lengyel elnök nemrég, második próbálkozásra aláírta a háború által érintett ukránok megsegítéséről szóló törvényt, miután augusztus végén megvétózta annak korábbi változatát.
Nawrocki az ukrán állampolgárok juttatásainak korlátozását követelte, különösen azok esetében, akik nem dolgoznak Lengyelországban.
Az aláírást Zbigniew Bogucki, az elnöki kancellária vezetője jelentette be, aki szerint az elnök a korábbi vétóval arra kényszerítette a Donald Tusk vezette varsói kormányt, hogy jobb megoldást dolgozzon ki.
A kancellária vezetője akkoriban kijelentette, a törvény rendelkezései
véget vetnek az Ukrajnából érkező, lengyel adófizetők költségén történő turizmusnak.
Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most kiderül, mennyi tartalékuk van a magyaroknak, és mibe fektetnek, akik egyáltalán megtehetik
És fogunk-e euróval fizetni Magyarországon?
Donald Trump: Ha a Hamász nem teszi le a fegyvert, erővel fegyverezzük le őket
Egyeztetett a szervezettel az elnök.
Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg
Szerinte az Egyesült Államoknak óvatosnak kell lennie Kínával.
Sokkoló kutatás érkezett a Covidról, ez mindent megváltoztathat
Ijjesztő eredményre jutottak a tudósok.
Itt a következő árfolyamrakéta: partnerségre lép a ChatGPT fejlesztője a kiskereskedelmi óriással
Felpörög az AI-biznisz, örülnek a befektetők.
Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon
Dolgozik rajta a kormány.
Nagy ajándékkal készülnek Trumpék, örülhetnek a Wall Street óriásai
Mindenki bizakodó a lépéssel kapcsolatban.
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!