Kimondta Ukrajna egyik legfőbb támogatója: elég volt az ukrán menekültekből, kezd elharapódzni a helyzet

Marcin Przydacz kijelentette, hogy

a Lengyelországban tartózkodó ukránok nagy száma már "kihívást jelent" az ország számára.

Amikor a menekültek befogadásának mértéke meghaladja az ország alkalmazkodási és integrációs képességét, problémák kezdenek felmerülni – és Lengyelország nem akar ilyen problémákat

- mondta Przydacz. Elmondása szerint "már elértük a határt az ukránok befogadásában – nem tudunk többet befogadni", ezért eljött annak az ideje, hogy

az integrációra összpontosítsunk, és ez a folyamat már zajlik. De nem engedhetjük meg, hogy elkülönült enklávék alakuljanak ki.

Karol Nawrocki lengyel elnök nemrég, második próbálkozásra aláírta a háború által érintett ukránok megsegítéséről szóló törvényt, miután augusztus végén megvétózta annak korábbi változatát.

Nawrocki az ukrán állampolgárok juttatásainak korlátozását követelte, különösen azok esetében, akik nem dolgoznak Lengyelországban.

Az aláírást Zbigniew Bogucki, az elnöki kancellária vezetője jelentette be, aki szerint az elnök a korábbi vétóval arra kényszerítette a Donald Tusk vezette varsói kormányt, hogy jobb megoldást dolgozzon ki.

A kancellária vezetője akkoriban kijelentette, a törvény rendelkezései

véget vetnek az Ukrajnából érkező, lengyel adófizetők költségén történő turizmusnak.

Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images