  • Megjelenítés
Kongatja a vészharangot a NATO keleti bástyája: Putyin akár Európára is súlyos, mélységi csapást mérhet
Globál

Kongatja a vészharangot a NATO keleti bástyája: Putyin akár Európára is súlyos, mélységi csapást mérhet

Portfolio
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Európának fel kell készülnie az orosz mélységi támadásokra a kontinens ellen, emiatt pedig még indokoltabb a "drónfal" építése a keleti határon - adta hírül a Reuters.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden Londonban arra figyelmeztetett, hogy

Európának fel kell készülnie arra, hogy Oroszország mélyen a kontinens területére is csapást mérhet.

Fel kell készülnünk ennek elhárítására, és felelőtlenség lenne, ha nem építenénk ki drónelhárító és drónképességeket

- mondta Sikorski a brit parlament házelnökének rezidenciáján. A Reuters kérdésére, miszerint szükséges-e kiterjeszteni a "drónfalról" szóló kezdeményezést a jövőbeli behatolások ellen, a külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország "sajnos mélyen be tud hatolni Európába".  

Sikorski szerint Európa védelméhez több légvédelmi eszközre, valamint rövid és közepes hatótávolságú fegyverekre van szükség, különösen a Lengyelország feletti drónbehatolások és az Észtország légterét megsértő vadászgépek miatt. A lengyel politikus megjegyezte,

még nem tudni, hogy a Koppenhága felett észlelt drónok orosz eredetűek-e.

A varsói külügyminiszter egy Ukrajnában lelőtt iráni Sahed drón bemutatóján vett részt, ahol arra biztatta az európai országokat, hogy "tartsanak ki" Ukrajna támogatásában.

Az ukránok három évre tervezik ezt a háborút, ami előrelátó dolog. Meg kell győznünk Putyint, hogy készen állunk kitartani legalább erre a három évre

- jelentette ki. Emellett kifejezte reményét, hogy Donald Trump amerikai elnök Tomahawk rakétákat bocsát majd Ukrajna rendelkezésére az orosz kritikus infrastruktúra elleni csapásokhoz.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban "ostobaságnak" nevezte azt a feltételezést, hogy országa esetleg NATO-tagállamot támadna meg.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Leszek Szymanski

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katonák ukrajna oroszország háború konfliktus önjáró tarack tűz tüzérség csata
Globál
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Pénzcentrum
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility