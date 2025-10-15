Kongatja a vészharangot a NATO keleti bástyája: Putyin akár Európára is súlyos, mélységi csapást mérhet

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden Londonban arra figyelmeztetett, hogy
Európának fel kell készülnie arra, hogy Oroszország mélyen a kontinens területére is csapást mérhet.
Fel kell készülnünk ennek elhárítására, és felelőtlenség lenne, ha nem építenénk ki drónelhárító és drónképességeket
- mondta Sikorski a brit parlament házelnökének rezidenciáján. A Reuters kérdésére, miszerint szükséges-e kiterjeszteni a "drónfalról" szóló kezdeményezést a jövőbeli behatolások ellen, a külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország "sajnos mélyen be tud hatolni Európába".
Sikorski szerint Európa védelméhez több légvédelmi eszközre, valamint rövid és közepes hatótávolságú fegyverekre van szükség, különösen a Lengyelország feletti drónbehatolások és az Észtország légterét megsértő vadászgépek miatt. A lengyel politikus megjegyezte,
még nem tudni, hogy a Koppenhága felett észlelt drónok orosz eredetűek-e.
A varsói külügyminiszter egy Ukrajnában lelőtt iráni Sahed drón bemutatóján vett részt, ahol arra biztatta az európai országokat, hogy "tartsanak ki" Ukrajna támogatásában.
Az ukránok három évre tervezik ezt a háborút, ami előrelátó dolog. Meg kell győznünk Putyint, hogy készen állunk kitartani legalább erre a három évre
- jelentette ki. Emellett kifejezte reményét, hogy Donald Trump amerikai elnök Tomahawk rakétákat bocsát majd Ukrajna rendelkezésére az orosz kritikus infrastruktúra elleni csapásokhoz.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban "ostobaságnak" nevezte azt a feltételezést, hogy országa esetleg NATO-tagállamot támadna meg.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Leszek Szymanski
