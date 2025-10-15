Küszöbön az újabb háború - Napok óta megy a lövöldözés az atomhatalom határvidékein

Zabihullah Mudzsáhid, az afganisztáni tálib kormány szóvivője az X-en megerősítette az összecsapások hírét, hozzátéve, hogy a pakisztáni katonák több mint 12 civillel végeztek és több mint 100 sebesültről is tudni.
Táhir Ahrár, a Pakisztánnal szomszédos Hoszt afgán tartomány rendőrségi szóvivő-helyettese megerősítette az összecsapások tényét. A Kandahár tartománybeli, Pakisztánnal szintén határos Szpin Boldak kórházi forrásai szerint több tucat nő és gyermek van a sebesültek között.
Habibullah Bangulzai, az afgán-pakisztáni határ pakisztáni oldalán lévő Csaman körzet vezetője azt mondta, a harcok mintegy öt órán át tartottak, hozzátéve, hogy a pakisztáni egységek visszaverték az afgán fél támadását.
A térségben hosszú idő óta először a hétvégén robbantak ki harcok, amelyek során az afgán hadsereg azt közölte, hogy 58 pakisztáni katonával végzett, megtorlásul a Kabul ellen a elmúlt héten csütörtökön végrehajtott légicsapásáért, amellyel Kabul Iszlámábádot vádolja.
Azt nem lehet tudni, hogy a mostani támadást a tálibok, vagy a pakisztáni fegyveres erők indították.
Pakisztán már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban tagadja ezt. Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.
Címlapkép: autóbomba támadás Beludzsisztánban, Pakisztán nyugati határán szeptemberben. A címlapkép forrása: Mazhar Chandio/Anadolu via Getty Images
