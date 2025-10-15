  • Megjelenítés
Még csak most kezdődik igazán Ukrajna felfegyverzése? Trump jobbkeze fegyverdömpingre számít a béke érdekében
Globál

Még csak most kezdődik igazán Ukrajna felfegyverzése? Trump jobbkeze fegyverdömpingre számít a béke érdekében

MTI
|
Portfolio
A NATO-vezetők szerdán tartott brüsszeli csúcstalálkozóján Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter is megszólalt Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára mellett.

Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere a szövetséges országok azon friss kötelezettségvállalására emlékeztetve, amely szerint tíz éven belül a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, kijelentette:

szükségünk van az elkötelezettség fokozására.

Ezek a kötelezettségvállalások hamarosan képességekké válnak - húzta alá Hegseth, majd hozzátette: ennek lényeges eleme, hogy

az európai országok hozzájárulásával amerikai fegyverek kerülnek az ukrajnai harctérre, hogy békét hozzanak.

Ha van valami, amit Trump elnök alatt tanultunk, az a béke aktív alkalmazása az erőn keresztül. Békét akkor érsz el, ha erős vagy. Nem akkor, ha erős szavakat használsz, vagy ujjal mutogatsz. A békét akkor éred el, ha erős és valódi képességeid vannak, amelyeket az ellenfelek tiszteletben tartanak

- fogalmazott.

Az Egyesült Államok azt várja, hogy a PURL kezdeményezésen keresztül egyre több ország egyre több fegyvert vásároljon tőle és adományozzon katonai eszközöket az ukrajnai konfliktus békés lezárása érdekében - jelentette ki.

A Newsweek azt írja, a NATO-tagállamok eddig már 2 milliárd dollárral járultak hozzá az Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő PURL alaphoz.

Az izraeli-palesztin békemegállapodásra utalva Hegseth közölte: a világ látja, hogy Amerikának olyan elnöke van, aki a békéért küzd, és támogatja azokat, akik az Egyesült Államok mellett állnak és szintén a békéért küzdenek.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Pakisztán beludzsisztán terrorizmus
Globál
Küszöbön az újabb háború - Napok óta megy a lövöldözés az atomhatalom határvidékein
Pénzcentrum
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility