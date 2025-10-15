Még csak most kezdődik igazán Ukrajna felfegyverzése? Trump jobbkeze fegyverdömpingre számít a béke érdekében

Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere a szövetséges országok azon friss kötelezettségvállalására emlékeztetve, amely szerint tíz éven belül a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, kijelentette:

szükségünk van az elkötelezettség fokozására.

Ezek a kötelezettségvállalások hamarosan képességekké válnak - húzta alá Hegseth, majd hozzátette: ennek lényeges eleme, hogy

az európai országok hozzájárulásával amerikai fegyverek kerülnek az ukrajnai harctérre, hogy békét hozzanak.

Ha van valami, amit Trump elnök alatt tanultunk, az a béke aktív alkalmazása az erőn keresztül. Békét akkor érsz el, ha erős vagy. Nem akkor, ha erős szavakat használsz, vagy ujjal mutogatsz. A békét akkor éred el, ha erős és valódi képességeid vannak, amelyeket az ellenfelek tiszteletben tartanak

- fogalmazott.

Az Egyesült Államok azt várja, hogy a PURL kezdeményezésen keresztül egyre több ország egyre több fegyvert vásároljon tőle és adományozzon katonai eszközöket az ukrajnai konfliktus békés lezárása érdekében - jelentette ki.

A Newsweek azt írja, a NATO-tagállamok eddig már 2 milliárd dollárral járultak hozzá az Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő PURL alaphoz.

Az izraeli-palesztin békemegállapodásra utalva Hegseth közölte: a világ látja, hogy Amerikának olyan elnöke van, aki a békéért küzd, és támogatja azokat, akik az Egyesült Államok mellett állnak és szintén a békéért küzdenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images