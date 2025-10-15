  • Megjelenítés
Megtörte a csendet Moszkva: elmondták, szerintük mi az igazság az Európát terrorizáló drónokról
Megtörte a csendet Moszkva: elmondták, szerintük mi az igazság az Európát terrorizáló drónokról

Oroszország kategorikusan visszautasítja az arra vonatkozó "abszurd és alaptalan spekulációkat", hogy részese volna az európai drónincidenseknek - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

Közölte, hogy Moszkva nem kapott hivatalos megkeresést Koppenhágától a Dániában észlelt azonosítatlan drónokkal kapcsolatban.

Zaharova szerint Emmanuel Macron francia elnök Oroszországnak címzett fenyegetései megerősítik, hogy Párizs

nem érdekelt a közös, jóhiszemű megoldások keresésében és az ukrajnai válság hosszú távú rendezésében, hanem a Oroszországgal való konfrontáció eszkalálására törekszik".

Az orosz diplomata arra reagált, hogy Macron "harcias makacssággal" vádolta meg Moszkvát, és "megtorlást" helyezett kilátásba arra az esetre, ha "nem térne vissza a tárgyalóasztalhoz".

Egyértelmű összefüggést figyelhetünk meg: minél rosszabb a helyzet Franciaországban, annál agresszívabbak az ország vezetésének Oroszországgal kapcsolatos nyilatkozatai"

- mondta a szóvivő.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy amerikai katona látható rajta.

