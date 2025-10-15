  • Megjelenítés
Nekiment Donald Trump Európa egyik legerősebb országának - Ezt már Brüsszel sem hagyhatta szó nélkül
Nekiment Donald Trump Európa egyik legerősebb országának - Ezt már Brüsszel sem hagyhatta szó nélkül

Donald Trump kereskedelmi büntetéssel fenyegette meg Spanyolországot, amiért az ország nem teljesíti a NATO védelmi kiadásokra vonatkozó 5%-os célkitűzését. Az Európai Bizottság azonban kijelentette, hogy megvédi a tagállamot - írta meg a Euronews.

Az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy Spanyolországot megvédik az amerikai elnök esetleges büntető vámjaival szemben. A védelmi kiadásokkal kapcsolatos vita így tovább fonódik össze a már meglévő kereskedelmi feszültségekkel.

Az EU összes tagországa, köztük Spanyolország is, közös kereskedelempolitika alá tartozik, ami azt jelenti, hogy

termékeikre ugyanazok a vámok vonatkoznak a külföldi értékesítés során.

Technikailag az Egyesült Államok külön kezelhetné a spanyol termékeket a vámoknál, és a jelenlegi 15%-nál magasabb vámot vethetne ki rájuk.

Brüsszel számára, amely féltve őrzi kizárólagos kereskedelmi hatáskörét, az ilyen megkülönböztetés elfogadhatatlan lenne.

Megfelelően fogunk reagálni, ahogy mindig is tesszük, bármilyen intézkedésre, amelyet egy vagy több tagállamunk ellen hoznak"

- nyilatkozta Olof Gill, a Bizottság kereskedelmi szóvivője.

Gill nem részletezte, milyen lépéseket tenne Brüsszel válaszul erre a "hipotetikus" forgatókönyvre. Ehelyett párbeszédet sürgetett a nézeteltérések rendezésére.

Most már van EU-USA kereskedelmi megállapodásunk. Ez egy platform a további kereskedelmi kérdések megvitatására"

- tette hozzá.

A Bizottság biztosítéka egy nappal azután érkezett, hogy Trump élesen bírálta Spanyolország lassú védelmi kiadásait, és felvetette a vámok formájában történő megtorlás lehetőségét, egy olyan eszközt, amelyet a republikánus elnök széles körben alkalmaz külpolitikai céljainak előmozdítására.

Szerintem ez nagyon tiszteletlen a NATO-val szemben. Valójában arra gondoltam, hogy kereskedelmi büntetést adok nekik vámok formájában amiatt, amit tettek. Lehet, hogy meg is teszem"

- mondta Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.

"Hihetetlenül tiszteletlen, Spanyolország az egyetlen az összes NATO-ország közül, az egyetlen, amely ezt mondta. És szerintem meg kellene büntetni őket ezért, igen."

Az amerikai elnök azt várja el a NATO tagállamaitól, hogy növeljék a GDP 5%-ára védelmi kiadásaikat, Spanyolország volt az egyetlen, amelyik jelezte, hogy erre nem hajlandó.

Címlapkép forrása: Niccolo Guasti/Getty Images

