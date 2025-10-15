  • Megjelenítés
Nem akárkit vár Moszkvába Vlagyimir Putyin – Végre személyesen ölelheti keblére a felkelők parancsnokából lett elnököt
Nem akárkit vár Moszkvába Vlagyimir Putyin – Végre személyesen ölelheti keblére a felkelők parancsnokából lett elnököt

Szíria új vezetője, Ahmad es-Saraa ma hivatalos látogatásra érkezik Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel fog tárgyalni - írja a Kyiv Independent a szíriai állami hírügynökségre (SANA) hivatkozva.

A SANA szerint a két vezető a regionális és nemzetközi fejleményeket, valamint a kétoldalú együttműködés elmélyítésének lehetőségeit vitatja majd meg.

A látogatás jelentőségét az adja, hogy Moszkva igyekszik megerősíteni a kapcsolatot Damaszkusz új vezetésével, miután korábbi szövetségese, Bassár el-Aszad 2024 decemberében megbukott.

Es-Saraa és Putyin februárban már folytatott egy telefonbeszélgetést, mely során az orosz elnök "megerősítette Oroszország támogatását Szíria egysége, szuverenitása és stabilitása mellett" a SANA tudósítása alapján. Putyin jelezte, hajlandó felülvizsgálni az Aszad-rezsimmel kötött megállapodásokat, és hangsúlyozta a Szíria elleni szankciók feloldásának szükségességét.

moszkva eredetileg mára tervezett egy orosz-arab csúcstalálkozót, de állítólag lemondta az eseményt, miután csupán néhányan, köztük Es-Saraa, erősítették meg a részvételt.

Mindez azt követően történt, hogy a Kreml nem kapott meghívást a gázai tűzszüneti megállapodás hétfői aláírására Egyiptomban, melyen Donald Trump amerikai elnök mellett számos nyugati és közel-keleti vezető jelen volt.

Moszkva a szíriai polgárháborúban az Aszad-rezsimet támogatta, és katonai támaszpontokat tart fenn az országban. A szíriai diktátor 2024 végén Oroszországba menekült, miután az Es-Saraa vezette lázadók megbuktatták.

Az Aszadnak nyújtott korábbi orosz támogatás ellenére Es-Saraa kijelentette, hogy stabil kapcsolatot kíván fenntartani Moszkvával. Szíria új elnöke a Nyugattal is igyekszik fejleszteni a kapcsolatokat. Miután májusban Szaúd-Arábiában találkozott Trumppal, Washington enyhített a Szíria elleni szankciókon, az EU pedig feloldotta az összes korábban bevezetett korlátozást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

