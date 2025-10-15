Nem kellene válogatás nélkül lelőni az orosz gépeket? Megszólalt a NATO erős embere az Európát nyugtalanító behatolásokról

Ukrajna támogatásának a lehető legerősebbnek kell maradnia, mert csak így tud helytállni a harcban - közölte a NATO főtitkára Brüsszelben szerdán. Mark Rutte a NATO légterét megsértő orosz gépekre adott megfelelő reakcióról is szót ejtett.

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben.

Elmondta: a tagállamok minisztereinek meg kell beszélniük azt is, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében például a drónberepülések megelőzésben.

Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat

- jelentette ki a NATO-főtitkár.

Elmondta, a katonai szövetség és az Európai Unió egy drónfal felállításában működik együtt, amely a tagországokat fogja védeni az esetleges drónbetörésektől.

Kérdésre válaszolva közölte:

nem ért egyet azzal a vélekedéssel, mely szerint, ha egy orosz repülőgép, akár szándékosan, akár nem, belép a NATO légterébe, akkor mindenképpen le kell lőni.

Véleménye szerint meg kell győződni arról, hogy az orosz légijármű fenyegetést jelent-e. Amennyiben fenyegetést jelent, mindent meg kell tenni a fenyegetést elhárítására. Ha azonban nem jelent fenyegetést, a NATO képességei lehetővé teszik, hogy a területére belépett repülőgépeket a légterén kívülre kísérje, "világossá téve a rezsim számára", hogy hagyjon fel az ilyen tevékenységével - hangoztatta.

Minden rendelkezésünkre áll, minden képességünk megvan ahhoz, hogy biztosítsuk a NATO légterének és minden négyzetméterének a védelmét

- fogalmazott Rutte.

A NATO erős szövetség, sokkal erősebb, mint Oroszország

- tette hozzá beszédében a NATO-főtitkár.

