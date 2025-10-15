Odavág London az oroszoknak: jön a háború eddigi legdurvább szankciós csomagja

Szankciókat jelentett be szerdán két orosz olajipari óriásvállalat, a Rosznyefty és Lukoil ellen a brit kormány.

A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint

az ukrajnai háború kezdete óta meghirdetett eddigi legnagyobb brit szankciócsomag 90 elemből áll, és a két orosz olajcégen kívül kiterjed sok más vállalatra és egyéb gazdasági szereplőkre.

Ezek között szerepel

négy kínai olajkikötő,

az orosz nyersolaj illegális exportjához használt "árnyékflotta" 44 tartályhajója,

valamint a Nayara Energy nevű orosz-indiai nyersolaj-feldolgozó és -értékesítő vegyesvállalat, amely a tárca adatai szerint csak tavaly 100 millió hordó orosz olajat importált több mint 5 milliárd dollár értékben.

A szerdán meghirdetett új brit szankciók két legnagyobb érintettje, a Rosznyefty és a Lukoil naponta együtt 3,1 millió hordó olajat exportál. Egyedül a Rosznyefty a világ teljes olajtermelésének 6 százalékát, az orosz nyersolaj-kitermelésnek csaknem a felét adja - áll a brit külügyminisztérium szerdai ismertetésében.

London az idén másodszor jelent be szankciókat orosz energiaipari óriásvállalatokkal szemben: januárban a Gazprom Nyefty és a Szurgutnyeftyegaz ellen is büntetőintézkedéseket léptetett érvénybe.

A szankciók között vagyoneszközök zárolása és szállítási tilalom szerepel.

Címlapkép forrása: Toby Melville - WPA Pool/Getty Images