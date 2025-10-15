  • Megjelenítés
Orbán Viktor elárulta, jön a következő találkozója Trumppal, a kettős adóztatásról is tárgyalnak
Orbán Viktor elárulta, jön a következő találkozója Trumppal, a kettős adóztatásról is tárgyalnak

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott interjút, amelyben az egyiptomi békecsúcsról, Donald Trump amerikai elnökkel való kapcsolatáról, következő találkozásukról, valamint a közelgő uniós csúcsról is beszélt.

A miniszterelnök a Mandiner TV-nek adott interjújában elmondta, hogy az egyiptomi békecsúcsra szóló meghívásról szombat este értesült, amely váratlanul érte. A találkozó célja az izraeli-palesztin konfliktus rendezése volt, amelyen az amerikai elnök és több közel-keleti vezető is részt vett. Orbán Viktor itt személyesen is beszélt Donald Trumppal, az USA elnökével, akivel való kapcsolatára az interjúban is kitért.

A miniszterelnök szerint a személyes viszonyuk kifejezetten jó, ezért hamarosan újabb találkozóra kerül sor közöttük.

Van időpont is, és a tárgyalási tematika is 80 százalék körüli állapotban van

- mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy elsősorban gazdasági kérdésekről,

köztük a kettős adóztatás egyezményéről fognak tárgyalni.

A közelgő uniós csúccsal kapcsolatban - ahol Ukrajna támogatása lesz a fő téma - Orbán Viktor két javaslatról beszélt: az Európában élő oroszok vagyonának befagyasztásáról és az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges egyhangúság eltörléséről. Az orosz vagyon ügyében elmondta, hogy konzultációban vannak az oroszokkal, hogy felmérjék az esetleges ellenintézkedéseket.

Ha a magyar cégeket retorzió éri Oroszországban azért, mert Magyarország is támogatja az Európában lefoglalt orosz vagyonnak a felhasználását, akkor természetesen ezt én nem fogom támogatni

- jelentette ki.

Az interjú végén a miniszterelnök megemlítette, hogy az október 23-i uniós csúcs miatt kénytelen lesz írásban elküldeni a magyar álláspontot, és felkérni a szlovák miniszterelnököt, hogy képviselje Magyarországot, amíg ő meg nem érkezik a Békemenetről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

