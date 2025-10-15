Peking szövetségese keményen beintett a felemelkedő nagyhatalomnak: a nukleáris tengeralattjárók miatt fajult el a vita

A Mianmar partjaitól mintegy 400 kilométerre, a Bengáli-öböl keleti részén található Coco-szigetek fontos stratégiai szereppel bír. A közelben halad el ugyanis a Malaka-szoros felé vezető (vagy azt éppen elhagyó) hajózási útvonal, amely a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi csatornájának számít. Az apró szigetcsoporttól délre található az Indiához tartozó Andamán- és Nikobár-szigetek, amelyek jóval nagyobb területűek, és jelentős katonai támaszpontokat telepítettek ide. Mivel ezen a tengerszoroson keresztül halad el Kína egyik árucikkeinek jelentős része, ezért Kína kiemelt figyelmet fordít a térségre. A hírek szerint
a keleti nagyhatalom a Coco-szigeteket szemelte ki arra, hogy egy megfigyelőállomást állítson fel a térség eseményeinek követésére.
Indiát nem a kereskedelmi célú információszerzés aggasztja, hanem sokkal inkább a haditengerészete utáni kémkedés.
A Mianmarhoz tartozó területekkel „szemben”, a Bengáli-öböl nyugati partvidékén található India haditengerészetének egyik legfontosabb bázisa, ahol a nukleáris meghajtású tengeralattjáróik állomásoznak. Kína az állomásával hozzájuthat olyan kulcsfontosságú információkhoz is, amely éppen az egyik legnagyobb riválisával szemben jelent előnyt számára. A térségi rádiójelek elfogásával a tengeralattjárókról, a rakétarendszerekről és más kulcsfontosságú fejlesztésekről is könnyedén adatokat tudnak szerezni. Mindez azt jelentheti, hogy Peking hatékonyan tudna felkészülni egy esetleges indo-csendes-óceáni feszültségre. Mianmar azonban tagadja, hogy a Coco-szigeteken lennének kínaiak, és ott esetleg India ellenében kémkednének.
A polgárháborús ország azt viszont nem hagyta jóvá, hogy az indiai haditengerészet egyik járműve látogatást tegyen a területen.
Ennek a célja hivatalosan az lett volna, hogy minden kétséget kizáróan megbizonyosodjanak arról, hogy nincsenek lehallgatóállomások a szigeteken. Újdelhi félelmei egyáltalán nem új keletűek, már az 1990-es évek óta léteznek ezek a hangok, de a radarok telepítésére egyelőre nem sikerült minden kétséget kizáró bizonyítékot szerezni. 2005-ben Mianmar lezárta a találgatásokat azzal, hogy az akkori indiai haditengerészeti főadmirális, Arun Prakash látogatást tett a Coco-szigeten és megbizonyosodott arról, hogy ott nincs idegen állomás. Az elmúlt években viszont gyanús katonai beruházások indultak meg, amely ismét gyanút keltett a dél-ázsiai hatalomban. Mianmar lépése csak fokozta a bizalmatlanságot, ez már évek óta növekszik, mivel
az a nézet kapott erőre Újdelhiben, hogy Peking igyekszik elszigetelni Indiát.
A 21. században a globális versenyfutás egyik legfontosabb színtere az indo-csendes-óceáni térség lesz, ebben pedig a két ősi riválisnak, Indiának és Kínának is kiemelkedő szerep jut. A felemelkedő hatalmak rivalizálásának új területe a tengeri versenyfutás lehet, ez elsősorban a Bengáli-öbölben jelenthet összetűzéseket. A fejlemény aggodalmakkal tölti el az indiai vezetést, mivel hagyományosan az Indiai-óceán térségét a saját befolyási övezetüknek tekintik, komoly kihívást jelentene, ha itt a keleti nagyhatalom jelentősen növelné az erejét. Arra már vannak jelek, hogy Pekingben létezhetnek ilyen tervek, mivel növekszik a jelenléte Pakisztánban, Sri Lankán, Bangladesben és Mianmarban is.
Címlapkép forrása: Mahendra Parikh/Hindustan Times via Getty Images
Patthelyzet Európa egyik legnagyobb gazdaságában – fontos üzenetet küldött a jegybankelnök
Nincs ok aggodalomra a jegybanki függetlenség kapcsán.
Nem fogsz örülni, ha ilyen levelet kapsz a NAV-tól
Indulnak az eljárások.
Itt a trükk, amivel megveheted a legolcsóbb repülőjegyeket
A repülőjegyek ára nem olyan kiszámíthatatlan, mint sokan hiszik.
Kavics került az Otthon Start gépezetébe
Nem tudják tartani a lépést a földhivatalok.
Beérett az Otthon Start: rekordszinten az első lakást vásárlók aránya
Majdnem 40%-os arányt értek el az első lakást vásárlók a Duna House adatai szerint.
Nagy változások jönnek a YouTube-nál
Több izgalmas frissítés jön.
Rossz hírt kaptak a bliccelők a MÁV-tól
Holnap lép érvénybe a változás.
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.