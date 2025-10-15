Pusztító harcok dúlnak Kupjanszk utcáin: azonnali evakuáció indult több tucat településen

Ukrajna Harkiv régiójában a helyi hatóságok kedden evakuációt rendeltek el a szinte teljesen elpusztított Kupjanszk város környékén fekvő több tucat faluból. A döntést a "romló biztonsági helyzetre" hivatkozva hozták meg, a terület ugyanis súlyos orosz támadásoknak van kitéve - írja a Reuters.

Oleh Szinyehubov, a harkivi régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy

összesen 409 családot, köztük 601 gyermeket utasítottak 27 település elhagyására.

Egy másik helyi tisztviselő később a Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltatónak elmondta, hogy az evakuálandó települések listáját 40-re bővítették.

Az orosz erők hónapok óta nyomulnak előre Kupjanszk városában, amely kulcsfontosságú célpontnak számít Oroszország nyugat felé történő előrenyomulásában a több mint három és fél éve tartó háborúban.

Az egykor 27 ezres lakosú várost a 2022 februári invázió első heteiben eredetileg elfoglalták az oroszok, de Kijev még abban az évben visszavette.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten kijelentette, hogy az ukrán erők védik a kulcsfontosságú frontvonalakat, köztük Kupjanszkot. Az elmúlt napokban egy délebbre, Dobropillja közelében indított ukrán ellentámadásról is szót ejtett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök midneközben azt közölte nemrég a magas rangú tisztjeivel, hogy Moszkva stratégiai előnyben van a frontvonal teljes területén.

