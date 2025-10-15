  • Megjelenítés
Sorkatonai szolgálat: fordulat történt Európa legerősebb országában, úgy néz ki, minden borul
Sorkatonai szolgálat: fordulat történt Európa legerősebb országában, úgy néz ki, minden borul

Németországban káoszba fulladt a katonai szolgálat újbóli bevezetésének terve, miután a kormányzó pártok között az utolsó pillanatban vita alakult ki a kérdésben - írta a BBC. A kötelező sorkatonai szolgálat lehetőségét is magában foglaló kompromisszumos javaslatot egyelőre elvetették.

Friedrich Merz kancellár korábban kijelentette, hogy Németországnak Európa legerősebb hagyományos hadseregével kell rendelkeznie, de

kedden este váratlanul lemondták a tervezet bejelentésére összehívott sajtótájékoztatót, két nappal azelőtt, hogy a törvénytervezetet a parlament elé terjesztették volna.

Bár Németország az EU legnagyobb gazdasága, hadserege a hidegháború vége óta alulfinanszírozott. Berlin most igyekszik növelni a katonai kiadásokat és a személyi állományt, különösen azután, hogy figyelmeztetések érkeztek: a NATO-tagoknak fel kell készülniük egy esetleges orosz támadásra a következő négy évben.

A katonai szolgálat kérdése politikailag érzékeny téma Németországban. A társadalom jelentős része továbbra is mélyen bizalmatlan a sorkötelezettséggel és az újrafegyverkezéssel szemben, tekintettel a 20. századi remilitarizálás, majd az ezt követő második világháború katasztrofális következményeire.

Németország 2035-ig 183 000-ről 260 000-re kívánja növelni fegyveres erőinek létszámát, plusz 200 000 tartalékossal.

A nyáron bejelentett tervek szerint a 18 éveseknek egy online kérdőívet kellene kitölteniük hátterükről és arról, hajlandóak-e legalább hat hónapig szolgálni.

A kérdőív kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára opcionális lenne.

A Merz konzervatív CDU/CSU-jából és a balközép Szociáldemokrata Pártból (SPD) álló kormány koalíciós szerződésében megállapodott a katonai szolgálat újbóli bevezetéséről, amely kezdetben önkéntes alapon működne. A CDU politikusai – köztük Merz kancellár – azonban egyre inkább aggodalmuknak adtak hangot, hogy

a tisztán önkéntes rendszer nem lesz elegendő.

A héten a két koalíciós párt tárgyalói bonyolult kompromisszumot dolgoztak ki, amely a német média szerint többlépcsős folyamatot tartalmazott volna. A részletek nem teljesen világosak, de a jelentések szerint, ha nem jelentkezne elég katonakorú fiatal önkéntesnek, sorsolási rendszert alkalmaznának. Fiatal férfiak egy csoportját orvosi vizsgálatra vagy akár kötelező szolgálatra is behívhatnák, ha a toborzási célokat nem sikerül elérni.

Az SPD soraiban azonban ellenállás mutatkozik a kötelező szolgálat bármilyen formájával szemben.

Az SPD-s védelmi miniszter, Boris Pistorius határozottan támogatja a megerősített hadsereget, de a legújabb terveket kivitelezhetetlennek tartja. A sorsolás helyett azt a javaslatot támogatta, hogy 2027 júliusától minden alkalmas fiatal férfi vegyen részt orvosi vizsgálaton, hogy a Bundeswehr pontos képet kapjon a rendelkezésre álló emberanyagról.

A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, a régi rendszerben a fiatal férfiak választhattak a katonai szolgálat vagy a szociális munka között.

Címlapkép forrása: Adam Berry/Getty Images

